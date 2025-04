Celjani navdušili nogometno Evropo, za senzacijo je zmanjkalo nekaj sreče

Celjski nogometaši so tudi na povratnem četrtfinalnem obračunu Konferenčne lige v Firencah proti favorizirani Fiorentini prikazali zelo všečno in napadalno igro. Le nekaj športne sreče in izkušenj na tej ravni tekmovanja je zmanjkalo za morda eno največjih senzacij v zgodovini evropskih klubskih tekmovanj. Celjani s trenerjem Albertom Riero na čelu so lahko upravičeno ponosni na letošnjo prehojeno pot v Evropi, zdaj pa se z zvrhano mero optimizma lahko osredotočijo na zaključek sezone na domačih tekmovanjih.

OGLAS

Že prvi četrtfinalni dvoboj med omenjenima tekmecema v knežjem mestu pred tednom dni je pokazal, da je celjsko moštvo več kot upravičeno med osmimi najboljšimi ekipami v letošnji sezoni Uefine Konferenčne lige. Skozi praktično vso tekmovalno obdobje 2024/25 so varovanci pogumnega španskega stratega Alberta Riere kazali drugačno (pozitivno) podobo in miselnost, kot smo je bili še do pred kratkim vajeni od slovenskih klubov na mednarodnem prizorišču. Spoštljivo, a hkrati brez strahu in z vero v lastne zmožnosti so se Svit Sešlar in druščina po vrsti lotevali evropskih tekmecev, najprej v skupinskem delu in nato še v izločilnih bojih, kjer so nadgradili svoje predstave z začetka sezone.

Celjski nogometaši so bili v letošnji sezoni Konferenčne lige na večini tekem najmanj enakovredni v boju z bolj uglednimi tekmeci. FOTO: Uefa icon-expand

Le Vitoria Guimaraes nadigrala Celjane

"Razen tekme proti Vitorii Guimaraes, na kateri smo bili večji del igralnega časa v podrejenem položaju, nas nihče drug v nadaljevanju evropske sezone ni nadigral. In na to dejstvo sem izjemno ponosen," je po včerajšnjem remiju v Firencah (2:2), ki ni ostal neopažen v nogometni Evropi, dejal ponosni Riera. 43-letni Španec, za katerega se v zadnjih dneh šušlja, da je v načrtih zagrebškega Dinama za prihodnjo sezono, je vseskozi kot nekakšno mantro ponavljal oziroma govoril o okvirjih igre, ki jo zagovarja in za katero si želi, da bi jo njegovi nogometaši z vsako novo tekmo nadgradili. "To nam je, vsaj tako se mi zdi, tudi uspelo doseči. Iz tekme v tekmo smo bili boljši, nevarnejši za tekmečeva vrata ... Držali smo se naših principov oziroma načel v igri in bili za to nemalokrat nagrajeni. Res je, da smo za uspeh v Evropi marsikaj žrtvovali na domači sceni, a prepričan sem, da bomo vse do konca sezone v boju za drugo mesto in zmago v domačem pokalnem tekmovanju," pa je povedal ideolog celjske igre Svit Sešlar.

Celjski strateg Albert Riera je večkrat poudaril, da je ponosen na svoje nogometaše. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Tudi s pretežno slovensko ekipo se lahko zmaguje v Evropi

Za razliko od ljubljanske Olimpije in Maribora, ki sta prežeta s tujimi nogometaši, se je Riera odločil napasti Fiorentino v Firencah kar s sedmimi slovenskimi nogometaši, kar bi moral biti kažipot tudi za zgoraj omenjeni dvojec. "V Sloveniji imate eno veliko težavo, in sicer da ne zaupate v svoje fante. Verjemite, da so slovenski nogometaši nadarjeni, nekateri tudi zelo nadarjeni, le priložnost jim je treba ponuditi. Ob vsem talentu in znanju pa morate moštvu, ki ga vodite, vcepiti tudi pravo (zmagovalno) miselnost. Le tako se bodo slovenski klubi lahko koliko toliko enakovredno kosali z v evropskem merilu bolj uveljavljenimi tekmeci," je nadaljeval celjski strateg.

Svit Sešlar (na sliki desno v oranžnem dresu) je ideolog celjske igre v letošnji sezoni. FOTO: Profimedia icon-expand

Sešlar razmišlja podobno in dodaja, da je osrednja ideja celjske igre uživanje ob prevladi v posesti. "Najlažje se je postaviti za žogo in le čakati na protinapade. Tako ne boste prišli daleč na evropskih tekmovanjih. V domačem prvenstvu še lahko na ta način zbiraš točke, na mednarodni sceni pa je to premalo za vidnejši rezultat. Naš cilj je vedno, da tekmeci tečejo za žogo in se utrujajo. Škoda za izpad iz Konferenčne lige, kajti prepričan sem, da bi bili tudi v polfinalu enakovreden tekmec," je pristavil nadarjeni vezist.