Celjani ob izraziti prevladi do minimalne zmage

Celje, 21. 08. 2025 22.04 | Posodobljeno pred 10 dnevi

STA , A.M.
Nogometaši Celja so na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za nastop v konferenčni ligi na domači zelenici z 1:0 (1:0) premagali Banik Ostravo. Ob prevladujoči predstavi domačih je edini zadetek dosegel Matej Poplatnik, težave pa bi utegnila povzročiti poškodba Marka Zabukovnika.

Trener Celja Albert Riera je bil primoran v menjavo v konici napada, saj zaradi rahle poškodbe ni imel na voljo Franka Kovačevića, z 11 goli najboljši strelec Celja je začel na klopi. Namesto Hrvata je začel Matej Poplatnik in se takoj znašel v središču dogajanja. Celjani so namreč že v prvi minuti prišli do velike priložnosti. Po hitrem protinapadu je Nikita Josifov v kazenskem prostoru našel prav Poplatnika, ta je z glavo stresel vratnico, nato pa mu je udarec po odbiti žogi sijajno obranil Dominik Holec.

V osmi minuti se je tresla mreža Banika, ko je žogo po podaji Josifova za hrbet češkega vratarja pospravil Poplatnik. Sodniki so zadetek razveljavili zaradi prepovedanega položaja, a je posnetek pokazal, da Josifov v trenutku podaje ni prehitel navidezne črte, gol pa je obveljal.

Celjani so nadaljevali v prepoznavnem ritmu. V 18. minuti je Mark Zabukovnik po hitrem protinapadu prišel do strela od daleč, a je češkega vratarja znova rešila vratnica, odbito žogo pa je zgrešil Poplatnik. Šok za Celje v 24. minuti, ko je po nerodnem koraku z bolečinami v kolenu na zelenici obležal Zabukovnik, Riera pa je bil prisiljen v menjavo, čeprav jezen, ker mu tega sodniki niso dovolili takoj, ko so nesrečnega Zabukovnika na nosilih odnesli z igrišča.

Celje - Banik Ostrava
Celje - Banik Ostrava FOTO: Aljoša Kravanja

Čehi so ob polčasu zamenjali tri igralce, domačini pa so še naprej nadzorovali dogajanje na stadionu Z'dežele. Eno sprva redkih priložnosti v drugem delu je z levico zapravil Mario Kvesić, potem ko si je s preigravanjem ustvaril precej prostora v kazenskem prostoru.

V drugi polovici drugega polčasa so imeli rahlo terensko premoč gosti, a si niso ustvarili izrazitih priložnosti. Več prostora v napadu so Celjani dobro izkoriščali. Hitri Josifov je imel v 79. minuti lepo priložnost, ko je sam prišel pred vratarja Banika, a streljal naravnost vanj. Isti igralec je po preigravanju do strela prišel tudi v 82. minuti, a mu je Holec močan poskus vnovič ustavil. V 85. minuti je s prostega strela poskusil še Kvesić, a bil za las nenatančen, tudi do konca dvoboja pa sta mreži mirovali.

PD00X
22. 08. 2025 10.46
Čestitke Celju za zmago in za dobro igro .
