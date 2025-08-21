Celjani ob izraziti prevladi do minimalne zmage

Trener Celja Albert Riera je bil primoran v menjavo v konici napada, saj zaradi rahle poškodbe ni imel na voljo Franka Kovačevića, z 11 goli najboljši strelec Celja je začel na klopi. Namesto Hrvata je začel Matej Poplatnik in se takoj znašel v središču dogajanja. Celjani so namreč že v prvi minuti prišli do velike priložnosti. Po hitrem protinapadu je Nikita Josifov v kazenskem prostoru našel prav Poplatnika, ta je z glavo stresel vratnico, nato pa mu je udarec po odbiti žogi sijajno obranil Dominik Holec.

V osmi minuti se je tresla mreža Banika, ko je žogo po podaji Josifova za hrbet češkega vratarja pospravil Poplatnik. Sodniki so zadetek razveljavili zaradi prepovedanega položaja, a je posnetek pokazal, da Josifov v trenutku podaje ni prehitel navidezne črte, gol pa je obveljal.

Celjani so nadaljevali v prepoznavnem ritmu. V 18. minuti je Mark Zabukovnik po hitrem protinapadu prišel do strela od daleč, a je češkega vratarja znova rešila vratnica, odbito žogo pa je zgrešil Poplatnik. Šok za Celje v 24. minuti, ko je po nerodnem koraku z bolečinami v kolenu na zelenici obležal Zabukovnik, Riera pa je bil prisiljen v menjavo, čeprav jezen, ker mu tega sodniki niso dovolili takoj, ko so nesrečnega Zabukovnika na nosilih odnesli z igrišča.