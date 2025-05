Celjani odpihnili sinove burje

Še pred odmorom so bili Celjani znova natančni, po podaji Sešlarja je Prucev sam prišel pred Posavca in ga vnovič premagal za 4:0.

Celjani so zadeli iz prve priložnosti na dvoboju, v začetku pete minute je primorsko obrambo po predložku Nikite Josifova preskočil Edmilson in za vodstvo gostov premagal Josipa Posavca .

Hitro po odmoru so bili Ajdovci v še večjih težavah, Haris Kadrić je po grobem startu nad Artemijusom Tutyškinasom po ogledu posnetka namesto rumenega prejel rdeči karton. V drugem polčasu sicer po tem prave igre ni bilo več, oboji so se bolj ali manj zadovoljili z rezultatom iz prvega dela.

Sešlar je v 57. minuti nenevarno meril iz prostega strela, nekoliko bolj vroče pred vrati Primorja pa je bilo v 64. in 67. minuti, a so se domači obakrat rešili, v drugo tudi s pomočjo vratnice. Celjani so v 78. minuti stresli prečko po strelu Josifova. V 82. minuti pa je Posavec brez težav ujel strel z glavo Tutyškinasa.

Pred koncem je Posavec dobil še dvoboj iz oči v oči z Ninom Noordanusom, bil pa je brez moči v zadnjem celjskem napadu, po novem predložku in že tretji asistenci Josifova je piko na i postavil Tutyškinas.

Nogometaši Primorja na zadnjih štirih tekmah v prvenstvu niso izgubili, enkrat so zmagali in nato trikrat zapored remizirali, prav tako so s točko v Domžalah matematično že potrdili obstanek med elito. Današnji visoki poraz proti Celju tako ni imel večjih posledic na lestvici. Primorci so varni na šestem mestu, v boj za Evropo se več ne morejo vključiti, od sedmih Radomljanov pa imajo dve točki več.

Aktualni državni prvaki so z zmago po točkah ujeli Koprčane in jih prehiteli na tretjem mestu zaradi boljšega izkupička v medsebojnih dvobojih. Za drugim Mariborom imajo šest točk zaostanka, za vodilno Olimpijo ob tekmi manj pa neulovljivih 13.