Celjani odprli celoten stadion, proti Fiorentini 12 tisoč navijačev

Vstopnice v spletni prodaji so pošle v le nekaj urah. Zadnjo možnost za nakup bodo celjski navijači imeli v torek v klubski trgovini, ko se bodo sprostile kapacitete, prvotno rezervirane za Uefine poslovne partnerje. Upoštevajoč striktne varnostne zahteve, bo prvega od dveh obračunov s Fiorentino spremljalo okoli 12 tisoč navijačev, so še sporočili iz knežjega mesta. Od tega je 1500 vstopnic rezerviranih za goste na južni tribuni.

V četrtek popoldan so iz nogometnega kluba Celje svojim navijačem sporočili dobro novico, da so uspeli pripraviti tudi zahodno tribuno, ki je bila za ostale evropske tekme v tej sezoni zaprta, ker ni ustrezala standardom evropske nogometne zveze. Tako bo proti Fiorentini odprt celoten stadion, na katerem je 13.059 sedišč.

Celjani so doslej v izločilnih bojih Konferenčne lige izločili ciprski Apoel in švicarski Lugano, s čimer so postali prvi slovenski klub v četrtfinalu enega od evropskih klubskih tekmovanj. Za preboj v polfinale bodo morali ugnati trenutno osmouvrščeno ekipo italijanske Serie A, ki je lani na tem tekmovanju prišla vse do finala, kjer je bil boljši grški Olympiakos.