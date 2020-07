Celjani ostajajo v boju za naslov: tokrat padle Domžale

Prvi polčas se je končal s po enim zadetkom v vsaki mreži. Prvi na tekmi so sicer zagrozili Celjani, ko jeIvan Božićsprožil z desne, Ajdin Mulalić pa je žogo odbil v kot. Domžale so izjemno priložnost zapravile v deveti minuti, ko je do neoviranega strela v kazenskem prostoru Celja prišel Tamar Svetlin, izkazal pa se je Matjaž Rozman. V 14. minuti je znova Božić le za malo zgrešil s 13 metrov, v 37. pa so domači povedli. Po podaji Denisa Marandicija z leve strani se je pred golom najbolje znašel Luka Kerin. Domžalčani pa so hitro odgovorili, v 42. minuti je Senijad Ibričić podal iz levega kota, z glavo pa je bil pred golom najvišji Nikola Vujadinović.

V 51. minuti so po lepi akciji znova povedli Celjani. Kerin je potegnil proti kazenskemu prostoru malce po levi strani nato žogo podal v sredino, Jakob Novak jo je prepustil Mitji Lotriču, ki je nato zadel z roba kazenskega prostora. Tretji strelec lige je dosegel svoj 17. zadetek sezone. Sledilo je mirnejše obdobje brez velikih razburjenj, v 73. minuti pa je svoj 21. gol sezone dosegel drugi strelec lige Dario Vizinger, ki je poslal v mrežo odbito žogo po poskusu Nina Pungarška. Zmago je v 89. minuti potrdil Lotrič, ko je dobil dvoboj ena na ena z Mulalićem in prišel še do svojega 18. zadetka.

Celje bo v 33. krogu v nedeljo gostovalo v Mariboru, Domžale pa bodo dan prej gostile Bravo.