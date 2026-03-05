Celjani padli v manjšo krizo, boj za prvaka se zaostruje

Uvod tekme ni ponudil posebej razburljive predstave, igra je potekala pretežno med obema kazenskima prostoroma brez pravih zadnjih podaj. V 30. minuti pa so favorizirani Celjani povedli iz prve resnejše akcije in svojega edinega strela v prvem polčasu.

Že v 33. minuti pa so imeli povsem konkurenčni Kidričani svojo najlepšo priložnost dotlej, ko je malce z desne streljal Bamba Susso , Žan-Luk Leban pa je bil na pravem mestu. V 40. minuti je v zadnji nevarnejši akciji polčasa Filip Kosi z razdalje za malenkost zgrešil celjska vrata.

Po dolgi podaji Svita Sešlarja je Nikita Josifov stekel v kazenski prostor, žogo vrnil pred vrata, kjer jo je pričakal Armandas Kučys . 22-letni Litovec je dosegel svoj 24. gol v dresu Celja na 39. tekmi. To sezono je v ligi zadel petič, vse to pa na zadnjih šestih obračunih.

Po ne preveč razburljivem uvodu drugega polčasa so Kidričani v 57. minuti prišli do izenačenja, ko je Ivijan Svržnjak podal z desne strani, iz bližine pa je zadel Susso. Deset minut pozneje je Marko Simonič meril nenatančno z roba kazenskega prostora, medtem ko na drugi strani Celjanom ni stekla prava igra.

Imeli so sicer terensko pobudo, vendar so delovali precej predvidljivo in brez prave ideje, zato je Ivan Majevski za zaključek tekme na pomoč poklical še Mateja Poplatnika in Andreja Kotnika, njegov kolega na klopi Aluminija Jura Arsić pa Emirja Saitoskega, Adriana Bloudka ter Vida Kodermana.

V 90. minuti je bilo vroče v kazenskem prostoru Kidričanov, a brez pravega zaključnega strela, ob izteku 92. minute pa je Behar Feta stekel v protinapad, ki je bil usoden za Celjane. Nekdanji član Maribora je spodkopal žogo in ugnal Lebana za končnih 2:1.

Celje ima na vrhu lestvice osem točk prednosti pred Mariborom in Koprom, ki pa se mu lahko konec tedna približata le na pet.