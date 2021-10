Celjani po enajstmetrovkah do pokalnega polfinala

Radomljani so od enajste minute igrali z igralcem manj, saj je zaradi igre z roko zunaj kazenskega prostora neposreden rdeči karton dobil vratar domačih Darko Marjanović. Kljub temu Celjani v prvem polčasu niso unovčili številčne prednosti, najbližje so bili v 44. minuti, ko je z roba kazenskega prostora streljal Advan Kadušić in zadel prečko.

Celjani, pokalni prvaki leta 2005, so bili tudi v drugem polčasu sicer nevarnejši tekmec, toda nikakor niso našli vrzeli v radomeljski obrambi oziroma so bili njihov streli preslabi in premalo natančni. Zapravljanje priložnosti se je nadaljevalo tudi v podaljšku, tako da so Radomljani zdržali do enajstmetrovk.

Obe ekipi sta bili v prvih treh krogih natančni, nato je Gedeon Guzina najprej poslal žogo čez gol, v isti seriji pa je David Šugić ustavil strel Žana Benedičiča. V peti seriji je nato še Ivan Šarić streljal previsoko, zmago Celja, ki je igralo v finalu v prejšnji sezoni, pa je nato potrdil Ivan Božić.

Danes sta še dve tekmi, in sicer Mura – Bravo (17.00) in Olimpija – Koper (20.15), v četrtek pa bo še obračun Maribora in Domžal (20.15).