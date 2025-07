Celjani po Matku in Sešlarju ostali tudi brez Svetlina

Tamar Svetlin najbolje pooseblja prehojeno pot celjskega kluba v preteklih štirih sezonah. Od začetnih težav do prvokategornika, državnega naslova, pokalne lovorike, odličnih predstav v Evropi in debija ter zadetka za reprezentanco Slovenije.

Dobre predstave so ga privedle do prestopa v tujino. Odslej bo igral na Poljskem pri Koroni iz Kielc, ki je v lanski sezoni v poljskem prvenstvu zasedla 11. mesto.

Profesionalno nogometno pot je začel pri Domžalah, nato pa prestopil v Celje, od koder je bil za eno sezono posojen v Bravo. Nato se je vrnil v klub in predvsem pod taktirko Alberta Riera zablestel v vsem sijaju. V pretekli sezoni je v celjskem dresu odigral kar 47 tekem, na katerih je dosegel devet zadetkov in prispeval tri asistence.

Svetlin je tako še eden izmed številnih pomembnih členov, ki so to poletje zapustili slovenske pokalne prvake. Pred tem je Aljoša Matko okrepil Ujpest, Klemen Nemanič DAC, Svit Sešlar pa se je vrnil nazaj v Turčijo v matični klub. Odšli so tudi Edmilson (Kairat Almaty), Nejc Ajhmajer (Mura), Inigio Eguaras in Nino Kouter.