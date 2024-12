Celjani po preobratu do remija proti Domžalam

Celjski nogometaši so imeli večjo posest žoge, znova pa vrata ogrozili v 16. minuti, ko je v kazenskem prostoru do strela prišel Ivan Brnić , a žogo poslal v prečko. V 31. minuti je iz podobnega položaja meril še Inigo Eguaras , vendar se je izkazal Rok Vodišek v domžalskih vratih. Ta je ujel tudi žogo po strelu od daleč Juanja Nieta malce zatem.

Čeprav so Celjani takoj v uvodu tekme izpeljali dva nevarna napada, so povedli Domžalčani. Danijel Šturm je prodrl po levi strani v bližino vrat, poslal žogo v sredino, tam pa jo je 18-letni vratar Luka Kolar neuspešno lovil, tako da mu je spolzela med nogama v mrežo.

Celjski nogometaši, ki so močno prevladovali v posesti in strelih, so proti doslej zadnjeuvrščeni ekipi lige po uri igre ob enakem številu igralcev zaostajali z 0:2, ko je bil izključen Svit Sešlar , pa so zaigrali konkretneje in izid hitro poravnali. Do preobrata jim kljub nekaj izjemnim priložnostim ni uspelo priti. Celje sicer ostaja tik pod vrhom lestvice, a sedem točk za Olimpijo, Domžale so za zdaj predzadnje.

V 51. minuti so bili Celjani spet blizu zadetku, a je spet reagiral Vodišek in preprečil izenačenje. Ko se je zdelo, da imajo Celjani vse v rokah, pa jih je presekal protinapad Šturma, ki je prišel do žoge pred vratarjem, ga zaobšel in žogo poslal v prazno mrežo za 2:0.

V 56. minuti je Edmilson zgrešil prazna domžalska vrata iz bližine, šest minut zatem pa je Svit Sešlar poskrbel za nove težave domače zasedbe, ko je primazal klofuto Nicku Percu ter si prislužil rdeči karton.

Kljub igralcu manj so se domači trudili priti do zadetka, Albert Riera je v ta namen v napad poslal tudi Aljošo Matka, v 78. minuti pa so ga tudi dosegli, ko je odbito žogo v mrežo pospravil Brnić. Še več, dve minuti zatem so tudi izenačili, po podaji Žana Karničnika pred vrata je žogo pod prečko pospravil Mario Kvesić.

Tamar Svetlin je naslednji preizkusil svoj strel v 87. minuti, v isti je Vuklišević iz bližine zadel še zunanji del mreže, v 91. je Eguaras zadel vratnico s strelom od daleč, isti del vrat se je v 95. minuti zatresel še enkrat, minuto pozneje pa so gosti žogo po strelu z glavo izbili še z golove črte, tako da je ostalo pri 2:2.

Pred nogometaši je zdaj zimski premor do začetka februarja.