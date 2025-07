Celjani po pravi drami izločili Azerbajdžance

A Celjani so kljub manjši zadregi dokaj hitro postavili tekmo v začetno izhodišče. V 18. minuti je Rahman Dašdamirov v svojem kazenskem prostoru igral z roko, po natančno izvedeni 11-metrovki pa je izenačil Kovačević.

Gostitelji so v deveti minuti doživeli hladno prho, po kotu z leve strani strani je po strelu z glavo zadel Joy-Lance Mickels .

Celjani so že v prvi minuti zapravili idealno priložnost za vodstvo, strel osamljenega hrvaškega napadalca Franka Kovačevića v kazenskem prostoru pa je ubranil gostujoči vratar Staš Pokatilov .

Do odhoda na veliki odmor so bili aktivnejši domači igralci, kljub nekaterim priložnostim, najlepšo je v sodnikovem podaljšku zapravil Kovačević, pa se mreža ekipe iz predmestja Bakuja ni zatresla.

Izbranci španskega trenerja na domači klopi Alberta Riere so sijajno odprli drugo polovico tekme, že v 49. minuti je po kotu z desne strani po močnem strelu zadel Damjan Vuklišević.

Sredi polčasa so Celjani imeli črne trenutke na tekmi, saj so v 63. in 64. minuti prejeli kar dva gola. Oba je dosegel 31-letni nemški napadalec Mickels, prvega po strelu z glavo, drugega pa po odbitku. Stranski sodnik iz Bolgarije je pri njegovem tretjem zadetku na tekmi najprej signaliziral prepovedan položaj, a ga je nato potrdil sistem Var.

Domačim nogometašem do konca rednega dela ni uspelo doseči izenačujočega gola, to jim je uspelo šele v podaljšku. V 108. minuti se je najprej v lepi priložnosti znašel rezervist Andrej Kotnik, a ni zadel, v nadaljevanju akcije pa je z leve strani lepo podal do Josifova, ki je iz bližine izenačil na 3:3.

* Izidi:

- 1. krog, povratne tekme: 1. tekme

- četrtek, 17. julija:

Ilves - *Šahtar Doneck 0:0 0:6

Aktobe - *Legia Varšava 0:1 (0:0) 0:1

(Petar Stojanović ni bil v kadru Legie)

*Häcken - Spartak Trnava 2:2 (1:0) 1:0

(Žiga Frelih je branil celo tekmo za Spartak)

*Cluj - Paksi 3:0 (1:0) 0:0

Priština - *Šerif Tiraspol 2:1 (0:0) 0:4

*Celje - Sabah 3:3 (2:3, 1:1) 3:2

Hapoel Beršeba - *Levski Sofija 1:3 (1:1, 0:0) 0:0

21.00 Partizan - AEK Larnaka 0:1

* Opomba: ekipe z zvezdico (*) so se uvrstile v drugi kvalifikacijski krog evropske lige, poražene pa v 2. krog konferenčne lige