Celjani v en glas: Nekateri govorijo v medijih, mi pa na igrišču

Celjani so v prejšnjem krogu z 2:0 pred domačimi navijači rutinirano porazili ljubljansko Olimpijo, ki je v letošnji sezoni hudo razočarala s predstavami v domačem prvenstvu. Grofje so bili za razred boljši od obeh največjih klubov v državi, v knežjem mestu je pred dobrima dvema tednoma padel tudi Maribor. V Murski Soboti so si zagotovili še tretji naslov državnih prvakov v zgodovini.

Eden ključnih obrambnih igralcev je bil tekom sezone Damjan Vuklišević. Ljubljančan je s Celjem osvojil že drugi ligaški naslov in se dobro zaveda pomembnosti uspeha: "Vsi so lahko videli, da smo boljši tekmec. Res smo si želeli že proti Muri potrditi naslov, zelo sem vesel, da nam je to tudi uspelo. Lep občutek je biti del tega kluba že nekaj časa, upam da bomo še napredovali in dosegali še boljše rezultate," je bil zadovoljen Vuklišević, obenem pa obljubil, da bo skupaj s soigralci konec sezone odigral še kako resno: "Kvalifikacije za Evropo se začnejo kmalu po koncu, zato moramo ostati na 100 odstotkih. V luči tega sem prepričan, da bomo tudi zadnje štiri tekme odigrali po najboljših zmožnostih."

Pred marčevskim večnim derbijem je strateg Olimpije Federico Bessone nekoliko vzvišeno izjavil, da bo zmagovalec edinega resnega slovenskega derbija na koncu sezone v zrak dvignil trofejo državnih prvakov. Argentinski trener je imel na nek čuden način prav, saj sta se večna tekmeca v Stožicah razšla brez zmagovalca, pokal pa je romal v knežje mesto.