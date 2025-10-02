Celjani polni upanja in samozavesti doma odpirajo ligaški del Konferenčne lige

"Zadovoljen bi bil zgolj z zmago. Lepo bi bilo, če ob tem ne bi prejeli zadetka. V letošnji sezoni temu posvečamo veliko pozornosti, a doseči moramo vsaj zadetek več od tekmeca. Poskušali bomo zadeti čim večkrat, a izhajali bomo iz tega, da zadetka ne prejmemo," je o pričakovanjih pred tekmo povedal Riera.
Celjani bodo v ligaškem delu Konferenčne lige nastopali že drugo sezono zapovrstjo. Lani so se v tem tekmovanju prebili do četrtfinala, a je po besedah trenerja letošnja ekipa še bolj popolna.
V celjskem moštvu ni novih težav s poškodbami, zato bodo danes v kadru vsi igralci z izjemo dlje časa poškodovanih Armandasa Kučysa in Marka Zabukovnika.
