Celjani položili orožje v Domžalah, Mariboru le točka proti Rogaški

Nogometaši Maribora in Celja so v obračuna 23. kroga proti moštvoma Rogaške oziroma Domžal krenili v vlogi favoritov, a se na koncu opekli. Vijoličasti so se morali zadovoljiti s točko (0:0), medtem ko je trenutno vodilna ekipa prvenstva v Domžalah klonila z 1:2.

Rogaška je znova pokazala, da je spomladi povsem drugačna ekipa kot jeseni. Čeprav je v prejšnjem krogu visoko izgubila proti vodilnemu Celju, pa je proti Mariboru pokazala celo nekaj več konkretnosti kot gostujoča zasedba, ki pa je imela najlepšo priložnost tekme. A ne enim ne drugim ni uspelo zatresti mreže, tako da so se razšli z delitvijo plena. Maribor ostaja tretji, Rogaška pa zadnja na lestvici. Slatinčani so v deveti minuti prvič zagrozili, ko je Patrik Mijić prišel do strela z roba kazenskega prostora, Ažbe Jug pa je bil na mestu. Mijić je poskusil tudi dve minuti pozneje, vendar z leve strani kazenskega prostora žogo poslal mimo vrat. Mariborčani, ki so začeli brez sicer napadalno razpoloženih Josipa Iličića in Arnela Jakupovića, so prvi zaključni strel sprožili v 17. minuti, ko je bil precej nenatančen Sven Šoštarič Karič. V 41. minuti so domači, ki so dotlej imeli lepše priložnosti, zahtevali najstrožjo kazen po padcu Mijića pred vrati Maribora, a do nje ni prišlo. Malce pozneje je Rok Pirtovšek žogo poslal čez gol s strelom z glavo. Kmalu po začetku drugega polčasa je Hilal Soudani po kotu žogo poslal mimo vrat, v 53. minuti pa je po poškodbi Luke Uskokovića po dolgem času spet zaigral kapetan Maribora Martin Milec. V 60. minuti so imeli Mariborčani najlepšo priložnost na tekmi, ko je Maks Barišić že šel mimo Ajdina Mulalića, na koncu pa žogo poslal v prečko. Tudi Slatinčani pa so še naprej kazali odločno predstavo, nekajkrat opozorili nase, vendar brez pravega zaključka. Že v sodniškem dodatku je Soudani po kotu prišel do novega strela z glavo, a tudi on zgrešil cilj.

Statistika tekme: Rogaška proti Mariboru FOTO: Sofascore.com icon-expand

Neprepoznavni Celjani v Domžalah Domžalčani so v tekmo z vodilnim Celjem vstopili v podrejeni vlogi glede na stanje na lestvici, zadnje izide (bili so v nizu štirih porazov) in težave s poškodbami. Toda trener domače zasedbe Dušan Kosić je taktično dobro pripravil ekipo, ki je gostom sicer prepustila pobudo, a znala izkoristiti dve priložnosti. Celje, ki je pred tem nazadnje v ligi izgubilo 5. novembra lani, je posestno prevladovalo, imelo kar nekaj priložnosti, a mu tokrat ni uspelo ponoviti učinka iz jesenskega dela, ko je dobilo oba medsebojna obračuna. Na tekmi dokaj oslabljenih zasedb so prvo lepšo priložnost imeli domačini, ko je v peti minuti žogo mimo gola poslal Filip Stuparević. Ta je bil nenatančen tudi v 37. minuti. V 13. minuti pa je imel lepo priložnost tudi Luka Topalović, a na koncu slabo streljal. Celjani, med drugimi brez kaznovanega Žana Karničnika in poškodovanih Luka Bobičanca in Denisa Popovića, kljub vsej napadalni potenci in večji posesti žoge v prve pol ure niso posebej nevarno ogrozili Lovra Štubljarja, v 33. minuti pa je z glavo poskusil Damjan Vuklišević, vendar je ostalo pri 0:0, tako kot po strelu Aljoše Matka in Marka Zabukovnika malce pozneje. Drugi polčas se je začel s podobnim scenarijem, Celjani so imeli posest, Domžalčani pa so čakali na protinapade. Slednji so dočakali prvo priložnost v tem delu igre v 51. minuti, ko je Matjaž Rozman ujel žogo po strelu Benjamina Markuša z roba kazenskega prostora. So pa Domžale povedle v 53. minuti. Po prostem strelu z desne strani je najprej Mario Krstovski zadel vratnico s strelom z glavo, odbito žogo pa je v mrežo pospravil Lukas Hempt. V 60. minuti so Domžalčani znova zadeli, takrat je Krstovski prišel po levi strani v kazenski prostor in nato z nizkim strelom ukanil nemočnega Rozmana. Ta pa je v 67. minuti brez težav ukrotil žogo po prostem strelu Jošta Piška. Mario Kvesić je malce pozneje z 18 metrov žogo poslal čez domžalski gol, tudi sicer pa je bil pritisk Celjanov vse večji, tudi Jegor Prucev je nevarno meril, vmes pa je od daleč celjska vrata spet ogrozil Pišek. V 79. minuti je Štubljar dobro reagiral po novem strelu Pruceva, celjski vratar je bil v dvoboju z Rusom uspešnejši tudi v 83. minuti. Tri minute pozneje pa je Prucev le zadel, ko Štubljarju ni uspelo prijeti žoge, tako da je odbito za njegov hrbet pospravil celjski krilni napadalec. Celje je še napadalo, iskalo izenačenje, Rolando Aarons je zapravil eno priložnost, ko mu je Štubljar s konicami prstov preprečil veselje, tako da je ostalo pri zmagi Domžal.

Statistika tekme: Domžale proti Celju FOTO: Sofascore.com icon-expand

Mura prvič pod vodstvom Žlogarja do točke proti Radomljam Mura je prvič igrala po napotkih novega stratega Antona Žlogarja. Njegova ekipa je bila v prvem polčasu nekoliko boljša, a nato morala cel drugi polčas igrati z igralcem manj. Kljub temu so črno-beli, ki so med drugimi pogrešali kaznovana Sandija Nuhanovića in Filippa Tripija, na koncu osvojili točko za remi brez zadetkov. Sobočani so sicer le nekaj minut po začetku tekme morali opraviti prvo menjavo, ko se je poškodoval Timotej Brkić, zamenjal pa ga je Aljaž Antolin. Kljub temu so domačini prevladovali v prve pol ure, vendar jim nikakor ni uspelo sprožiti pravega strela, izjema je bila 29. minuta, ko je Amadej Maroša streljal, Emil Velić pa je dobro posredoval. V 38. minuti so dotlej podrejeni Radomljani prišli do obetavne akcije, po podaji z leve strani je neoviran z glavo premalo natančno meril Nino Kukovec. V sodniškem dodatku prvega dela pa nov udarec za domače, saj je Žan Trontelj dobil rdeči karton, ko je s podplatom v obraz zadel Stjepana Davidovića. Takoj zatem je s prostega strela Caio Da Cruz le za malo zgrešil Murina vrata. Prav Da Cruz je v 54. minuti tudi zadel, ko je prišel do strela na desni strani kazenskega prostora in žogo poslal pod prečko, a je bil pred tem Tin Hrvoj v prepovedanem položaju. Pozneje dolgo ni bilo kakšne posebno nevarne akcije ene ali druge ekipe, so bili pa v 78. minuti Radomljani nevarni pred vrati Mure, a brez pravega zaključka, Hrvojev strel v 79. minuti pa ni povzročil težjega dela Florijanu Raduhi. Na drugi strani je slabo zaključil Maroša v 86. minuti za zadnjo priložnost tekme. Prva liga Telemach, 23. krog, izidi:

