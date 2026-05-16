Celjani pred domačimi navijači dvignili ligaško trofejo

Celjani na tekmi s Koprom dvignili ligaško trofejo Aljoša Kravanja

Dvoboj dveh najboljših ekip letošnje sezone slovenskega prvenstva v knežjem mestu ni več odločal o ničemer. Celjani so si že pred časom zagotovili svoj tretji naslov prvaka, Koprčani pa so prejšnji krog po zmagi nad Aluminijem potrdili drugo mesto in evropsko vozovnico. Grofje so pod taktirko Vitorja Campelosa v tekmo krenili z nekoliko slabšo popotnico, saj so na zadnji ligaški tekmi v začetku maja doma izgubili z vročim Bravom. Kljub vnovičnemu porazu so danes pred domačim občinstvom po koncu tekme dvignili lovoriko. Tekma ni imela pravega tekmovalnega naboja, kar se je še posebej poznalo v prvem polčasu. Celjani so po dobri minuti menjali vratarja, tekmo je Luka Kolar začel namesto Žana Luka Lebana, ki je pred tekmo prejel nagrado za najboljšega igralca Celja po izbiri navijačev. Nemudoma je prejel zadetek, ko ga je z natančno odmerjenim strelom znotraj kazenskega prostora premagal Isaac Matondo. Tik zatem so Primorci še drugič zatresli mrežo, zadel je Brown Irabor, a je bil zadetek razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. Sledil je miren prvi polčas. Več so bili pri žogi Celjani, ki pa si niso pripravili konkretnejšega zaključka in zgolj enkrat streljali. Leban v 14. minuti ni imel težjega dela po strelu Irabora, v 16. je Svit Sešlar za Celjane od daleč meril nenevarno. V 33. je sledil še slab zaključek Bricea Negouaija.

Celjani na tekmi s Koprom dvignili ligaško trofejo FOTO: Aljoša Kravanja

Drugi polčas se je začel precej bolj živahno. Dotlej bledi Celjani so hitro po odmoru dobili darilo, potem ko je Aljaž Zalaznik v kazenskem prostoru podrl Sešlarja. Slednji je sam izvedel najstrožjo kazen in izid izenačil. Dvoboj se je razživel, v 53. je strel Nikite Josifova zletel mimo desne vratnice gola Metoda Jurharja, minuto zatem je bil na mestu Leban ob strelu Felipeja Curcia. Celjani so delovali bolje, a so v 55. kanarčki obnovili svojo prednost. Po predložku z desne strani je iz ozadja pritekel Matondo in presenetil celjsko obrambo za novo vodstvo Kopra. Še drugič je bil v podobni akciji njegov podajalec Bassirou Ndiaye. V 57. se je Jurhar izkazal po strelu z glavo Milota Avdylija, kos je bil tudi poskusu Sešlarja od daleč. Zatem so se zvrstile koprske akcije. V 71. je Leo Rimac prišel do strela z ugodnega položaja, a žogo poslal čez gol. Dve minuti kasneje je Leban zaustavil strel Jean-Pierra Longonde po lepi akciji kanarčkov, v 76. je domači vratar ujel še strel Kamila Manserija.

Premagan pa je bil v 78. minuti, ko je z razdalje natančno po tleh in s pomočjo vratnice nameril Rimac. A Celjanom se je nasmehnila sreča, sodniki so po ogledu Vara zaradi prepovedanega položaja Josipa Ilićića gol razveljavili. V 83. so nato zadeli Celjani, ko je Armandas Kučys po podaji iz kota Sešlarja preskočil obrambo. Sodniki so znova imeli delo in razveljavili tudi celjski zadetek zaradi udarca s komolcem Kučysa. Do konca sta oba vratarja še nekajkrat posredovala, v sodnikovem dodatku je Avdyli z roba kazenskega prostora stresel še vratnico, a se izid ni več spreminjal.

Sladko slavje za zaslužene prvake