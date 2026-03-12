Naslovnica
Zgodba se razvija

AEK stopnjuje pritisk, Celjani brez odgovora (0:1)*

Celje, 12. 03. 2026 21.00

Avtor:
Lu.M STA
Celje - AEK Atene

Nogometaši Celja se pred domačimi navijači v uvodni tekmi osmine finala Konferenčne lige merijo proti AEK-ju. Grofje se v srečanje podajajo s slabšo rezultatsko popotnico iz domačega prvenstva, a tudi s povratnikom Žanom Karničnikom, ki začenja od prve minute in nosi tudi kapetanski trak. Za zgodnje vodstvo gostov je že v tretji minuti iz kota zadel Varga. Trenutni izid je 0:1.

Pred začetkom spektakla v Knežjem mestu je domače navijače razveselila novica o povratku Žana Karničnika. Slovenski reprezentant se po več kot treh mesecih vrača na zelenice. 31-letnik je nazadnje igral na ligaški tekmi proti Kopru 30. novembra. Prisotnost kapetana je zagotovo ključna za možnosti grofov proti grškemu velikanu.

Na drugi strani je AEK v grškem prvenstvu v rezultatskem naletu in po 24 odigranih krogih vodi. Atenčani so doslej zbrali 56 točk in imajo dve točki prednosti pred PAOK-om iz Soluna in pirejskim Olympiakosom. Na zadnjih osmih tekmah so zabeležili pet zmag in tri remije.

Naslednik Alberta Riere na klopi grofov Ivan Majevski pričakuje drugačno tekmo od jesenskega srečanja iz skupinskega dela. "Pogledal sem njihovih zadnjih pet ali šest tekem in videl, kaj so spremenili in česa ne. Zdaj igrajo na precej drugačen način z dvema klasičnima napadalcema," je trenutno dogajanje v taboru tekmeca na novinarski konferenci komentiral celjski strateg Majevski.

Tudi ekipa iz knežjega mesta vodi v domačem prvenstvu, a je na zadnjih petih tekmah doživela tri poraze proti Olimpiji, Bravu in Aluminiju, čemur se v izjavah pred današnjo tekmo ni mogel izogniti niti strateg na celjski klopi Majevski. Priznava, da igra njegovih varovancev ni na želeni ravni, a da iščejo rešitve.

celje konferenčna liga aek stadion zdežele

Bravo zadnji polfinalist slovenskega pokala

KOMENTARJI2

Lucas Grof
12. 03. 2026 20.40
Forza Celje 💙💛💙💛
Odgovori
+1
1 0
korcula1
12. 03. 2026 19.55
Gremo Cele
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
