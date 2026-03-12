AEK stopnjuje pritisk, Celjani brez odgovora (0:1)*

Pred začetkom spektakla v Knežjem mestu je domače navijače razveselila novica o povratku Žana Karničnika . Slovenski reprezentant se po več kot treh mesecih vrača na zelenice. 31-letnik je nazadnje igral na ligaški tekmi proti Kopru 30. novembra. Prisotnost kapetana je zagotovo ključna za možnosti grofov proti grškemu velikanu.

Na drugi strani je AEK v grškem prvenstvu v rezultatskem naletu in po 24 odigranih krogih vodi. Atenčani so doslej zbrali 56 točk in imajo dve točki prednosti pred PAOK-om iz Soluna in pirejskim Olympiakosom. Na zadnjih osmih tekmah so zabeležili pet zmag in tri remije.

Naslednik Alberta Riere na klopi grofov Ivan Majevski pričakuje drugačno tekmo od jesenskega srečanja iz skupinskega dela. "Pogledal sem njihovih zadnjih pet ali šest tekem in videl, kaj so spremenili in česa ne. Zdaj igrajo na precej drugačen način z dvema klasičnima napadalcema," je trenutno dogajanje v taboru tekmeca na novinarski konferenci komentiral celjski strateg Majevski.