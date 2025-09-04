Svetli način
Nogomet

Celjani pred evropsko jesenjo pripeljali še eno zvenečo okrepitev

Celje, 04. 09. 2025 12.14 | Posodobljeno pred 9 dnevi

STA
Rudi Požeg Vancaš, ki je bil v sezoni 2018/19 izbran za najboljšega igralca slovenskega nogometnega prvenstva, se je po šestih letih vrnil v Celje. V nogometnem klubu iz knežjega mesta so danes na spletni strani potrdili, da so z 31-letnim krilnim napadalcem sklenili pogodbo do 30. junija 2027.

Rudi Požeg Vancaš je nekoč že blestel v dresu Celja.
Rudi Požeg Vancaš je nekoč že blestel v dresu Celja. FOTO: Damjan Žibert

Krilni napadalec, ki se dobro znajde tudi na položaju ofenzivnega vezista, je prve minute v članskem nogometu vpisal v domžalskem dresu, največji pečat v Sloveniji pa je pustil prav v knežjem mestu.

V sezonah 2017/18 in 2018/19 je v celjskem dresu zbral 26 zadetkov in deset podaj. Sledil je prestop v Maribor, kjer je igral dve sezoni in pol, nato pa ga je pot vodila v Černomorec, Tobol, Koper in nazadnje madžarski DVTK.

