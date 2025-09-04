Celjani pred evropsko jesenjo pripeljali še eno zvenečo okrepitev

Krilni napadalec, ki se dobro znajde tudi na položaju ofenzivnega vezista, je prve minute v članskem nogometu vpisal v domžalskem dresu, največji pečat v Sloveniji pa je pustil prav v knežjem mestu.

V sezonah 2017/18 in 2018/19 je v celjskem dresu zbral 26 zadetkov in deset podaj. Sledil je prestop v Maribor, kjer je igral dve sezoni in pol, nato pa ga je pot vodila v Černomorec, Tobol, Koper in nazadnje madžarski DVTK.