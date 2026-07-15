Celjani pred sezono ciljajo na Ligo prvakov in ubranitev naslova

Načrte pred novo sezono so na novinarski konferenci predstavili trener kluba Vitor Campelos, novopečeni kapetan Mark Zabukovnik in predsednik Valerij Kolotilo. Portugalski strateg na celjski klopi je jasno napovedal, na kaj bo v novi sezoni ciljal s svojimi varovanci: "Od nove sezone veliko pričakujemo. Srečevali se bomo s težkimi tekmeci, kot sta Bravo in Koper. Olimpija in Maribor sta vselej kandidata za naslov prvaka. Mislim, da se lahko z njima enakovredno kosamo za lovoriko. Naš cilj je, da ponovno postanemo prvaki, saj Celje naslova najboljšega v državi še nikoli doslej ni osvojilo dvakrat zapored." Podobno razmišlja tudi povratnik po poškodbi in kapetan Zabukovnik. "Lahko rečem, da so za nami dobre priprave. Ekipa je v celoti sestavljena. Prišlo je nekaj novih igralcev. V petek se bo vse začelo zares. Cilji so postavljeni visoko, kar je razumljivo glede na to, da smo v preteklih letih pokazali svojo kakovost," je dodal.

Celje - Hajduk FOTO: Damjan Žibert

Celjski vezist je spregovoril tudi o občutkih ob vrnitvi na igrišča po dolgi poškodbi. "Vesel sem, da sem nazaj na igrišču. Imel sem srečo, da smo odigrali pet prijateljskih tekem, kar mi je še posebej ustrezalo, saj sem lahko prišel v tekmovalni pogon. Na začetku nisem bil najbolj zadovoljen, a sem se na zadnji pripravljalni preizkušnji že zelo dobro počutil," je dejal in izpostavil, da so v času poškodbe v klubu zanj zelo dobro poskrbeli. Moštvo iz knežjega mesta so pred začetkom sezone zapustili Juanjo Nieto, Nikita Josifov in Žan Karničnik, ki se je preselil k Mariboru. Klub se je medtem okrepil z Maticem Ivanškom, Vetonom Tusho, Žigo Frelihom, Pijusom Širvysom, Yayo Dukulyjem in Alpho Diounkoujem. Vse našteto ne skrbi predsednika celjskega kluba Kolotila: "Celje je danes močno kot še nikoli. Prepričan sem, da imamo najmočnejšo ekipo v Sloveniji. Normalno je, da kakšni igralci odidejo. Enako je bilo že pred lansko sezono. Trdim, da ima Celje še vedno premoč, kar se bo pokazalo tudi na igrišču."

Vitor Campelos FOTO: NK Celje