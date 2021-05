Celjani prek Kopra do pokalnega finala z Olimpijo

Zasedba iz mesta grofov se je po zmagi nad Koprom desetič prebila v veliki finale slovenskega pokala, ki ga je doslej osvojila le v sezoni 2004/05. Na nasprotni strani ji bo na finalni tekmi stala ljubljanska Olimpija, zmagovalka tega tekmovanja v sezonah 1992/93, 1995/96, 1999/2000, 2002/03, 2017/18 in 2018/19.

V prvi polovici prvega polčasa je bila tekma izjemno dinamična. Prvo priložnost so si priigrali Primorci v sedmi minuti, potem ko se je po bliskovito izpeljanem nasprotnem napadu pred vratarjem Matjažem Rozmanom sam znašel Maks Barišić, njegov strel pa je v zadnjem hipu "blokiral" Luka Kerin. Že v naslednji minuti se je v identičnem položaju na nasprotni strani igrišča znašel Mićo Kuzmanović, njegov zaključni strel pa je s pogumnim posredovanjem zaustavil Mihail Caimacov. V 15. minuti so znova zagrozili Koprčani, spet se je v glavni vlogi znašel Barišić. Njegov prvi strel je Rozman ubranil, a se je žoga ponovno odbila do koprskega napadalca, ki pa je nato preveč okleval in tako zamudil priložnost za zadetek.

Nato so na stadionu Z'dežele zagospodarili izbranci domačega trenerja Agrona Šalje. V 20. minuti so povedli, potem ko se je po natančni podaji Žana Benedičičasam pred gostujočim vratarjem Davidom Adamom znašel Matic Vrbanec in ga z natančnim in močnim strelom z 10 metrov tudi ukanil. Le tri minute kasneje so Celjani znova izpeljali obetavno akcijo, po predložkuDušana Stojinovića z desne strani pa je žoga zadela vratnico. Do konca polčasa se je igra malce umirila, igra je v glavnem potekala na sredini igrišča, nobena ekipa pa si ni priigrala izrazite priložnosti za gol.