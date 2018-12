Celjani premagali še 'vročo' Muro in potrdili dobro formo

Prvi polčas ni postregel z kdo ve kako razburljivo predstavo, posledično tudi zadetkov ni bilo, čeprav so imeli Celjani eno lepo priložnost. Po podaji z desne strani je Dario Vizingerstekel za domačo obrambo, a na koncu žogo slabo zadel, tako da je končala mimo vrat. Vizinger je sicer v peti minuti tudi zadel z glavo, a je bil v prepovedanem položaju. Tudi v drugem polčasu si ekipi dolgo časa nista priigrali resnejše priložnosti. V 63. minuti pa je zaradi drugega rumenega kartona moral iz igre Žiga Kous, Celjani pa so številčno prednost unovčili v 75. minuti.

Takrat je Rudi Požeg Vancaš podal do Mitje Lotriča, ki je v kazenskem prostoru prišel do strela s približno 13 metrov in žogo poslal pod prečko. Za Lotriča je bil to peti gol sezone. V 80. minuti je izjemno priložnost Celja zapravil Požeg Vancaš, ko je prišel pred Matka Obradovića, a ga malce z desne strani ni premagal. Na drugi strani so takoj zatem zagrozili gosti, a je žoga nekoliko presenetila Klemna Šturma, ki mu iz bližine ni uspelo žoge potisniti v mrežo. V 89. minuti je pri Celjanih do strela z glavo prišel še Elvir Ibišević, a je Obradović znova dobro posredoval.

Prva liga Telekom Slovenije, izidi:

Mura - Celje 0 : 1 (0 : 0)

Lotrič 75.