Celjani pripeljali še enega novinca, Nemanič na Slovaško

Ivica Vidović je nogometno odrasel v akademiji zagrebškega Dinama, za katerega je nastopal vse do mladinske selekcije in kasneje druge ekipe. Od tam je bil v drugi polovici sezone 2021/22 posojen v Šibenik, ki ga je po izteku pogodbe z zagrebškim velikanom okrepil tudi kot polnopravni član.

V sezoni 2022/23 je kot član Šibenika v prvi hrvaški ligi nastopil na dvanajstih tekmah. Pot ga je nato vodila v Rudeš in Dugopolje, pred začetkom sezone 2024/25 pa je okrepil kranjski Triglav in v vseh tekmovanjih zbral 30 nastopov in dosegel osem zadetkov.