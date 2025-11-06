Kar se je pred leti zdelo nemogoče: Celjani proti Legii v vlogi favorita

Celjski nogometaši bodo ob 18.45 pred razprodanimi tribunami na stadionu Z'dežele proti Legii iz Varšave lovili tretjo zmago v ligaškem delu Konferenčne lige, ki bi jim praktično že prinesla napredovanje v izločilne boje. A apetiti Celjanov so ob odlični formi v letošnji sezoni višji - uvrstitev med najboljših osem, ki prinaša nastop v osmini finala.

Celjani so na stavnicah v vlogi favorita proti velikanu iz Varšave - nekaj, kar pred leti nihče ni pričakoval. Grofje so v letošnji izvedbi Konferenčne lige za uvod s 3:1 odpravili AEK iz Aten, nato pa na Irskem še Shamrock Rovers (2:0). Legia je na drugi strani izgubila proti Samsunsporju (0:1) in premagala Šahtar iz Donecka (2:1). V poljskem prvenstvu moštvu iz poljske prestolnice ne kaže najbolje, po 13. krogih so na 10. mestu, medtem ko Celjani zanesljivo zasedajo vrh slovenske lige. Nekoliko slabši rezultati so s poljske klopi odnesli Romuna Edwarda Iordanescuja, zamenjal pa ga je njegov pomočnik Španec Inaki Astiz.

To, kot poudarja njegov rojak na klopi Celja, Albert Riera, ni spremenilo celjske priprave na nasprotnika. "Morali smo analizirati, kako so igrali do sedaj in kako igrajo pod novim trenerjem. Slednji je v klubu sicer deloval že nekaj let, zato ne pričakujem veliko sprememb," je o nedavni trenerski menjavi na klopi Legije povedal Riera. Dodal je še, da bo poljski velikan zaradi težav, ki jih trenutno ima, v Celje prišel še bolj motiviran, a od svojih igralcev pričakuje, da mu bodo vrnili z enako mero. "Smo ekipa, ki ve, kaj narediti z in brez žoge. Morali bomo biti agresivni, ko žoge ne bomo imeli v svoji posesti. V igri z žogo pa jim moramo škodovati," je razmišljal Riera.

Španski strateg se je dotaknil tudi namigovanj srbskih medijev, ki ga v zadnjem času pogosto selijo na klop Crvene zvezde. "S Celjem imam pogodbo do leta 2026, zato do prihodnjega poletja ne morem podpisati ničesar. Odidem lahko le s soglasjem kluba. Ni mi všeč, da se o takšnih stvareh govori pred pomembno tekmo. Zavedam se, da je to del posla, če si tuji klubi želijo mene ali koga izmed igralcev, se morajo obrniti na klub," je bil jasen Riera. To ni prvič, da se pred pomembno evropsko tekmo v medijih namiguje na odhod Španca, ki se ga je že povezovalo z zagrebškim Dinamom in Spartakom iz Moskve. V kadru Celja bosta v četrtek zagotovo manjkala že dlje časa poškodovana Armandas Kučys in Mark Zabukovnik, medtem ko se po poškodbi vrača Andrej Kotnik. Odsotna bosta tudi Nino Vukasović, ki nima pravice nastopa v evropskih pokalih, in David Castro, čigar telesna pripravljenost še ni ustrezna za dvoboje na evropski ravni. V starem mestnem jedru se že zbirajo poljski navijači, ki pa vsaj zaenkrat za razliko od grških navijačev AEK-a ne delujejo tako organizirano in so precej bolj razpršeni, kar tudi otežuje nadzor policistom.

