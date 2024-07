Celjski pritisk v drugem polčasu še ni obrodil sadov, 1:1*

Zapravljena priložnost je bila kaznovana le štiri minute po doseženem zadetku. Celjani niso uspeli prekiniti akcijo gostov po desni strani, do žoge je v kazenskem prostoru prišel veteran Vladimir Weiss in s sijajno podajo našel Davida Strelca , ki je iz bližine dosegel svoj prvi zadetek po povratku v klub, nazadnje je v Italiji igral za Spezio.

Živčno nadaljevanje, Celjani bližje novemu vodstvu

Gostje so stali zelo visoko in Celjanom puščali veliko možnosti za protinapade. Na približno polovici polčasa je pred vrata gostov povlekel Luka Menalo, skušal priti do strela, a mu to ni uspelo. Po zavrnjeni podaji je z roba kazenskega prostora nato poskušal Jošt Pišek, vendar ni bil dovolj natančen.