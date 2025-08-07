Fantastični Celjani starega evropskega znanca ponižali s 'petardo'

Celjani so v Thunu igrali proti ekipi, ki so jo po drami izločili v osmini finala konferenčne lige v prejšnji sezoni. Razlika v vrednosti ekip je ogromna, saj švicarski kader ocenjujejo na 71 milijonov, celjskega pa na slabih devet, a danes se - tako kot spomladi - to ni prav nič poznalo. Slovenski predstavnik je z zelo dobro igro unovčil krizo tekmeca, že v prvem polčasu Švicarjem zabil dva zadetka, v drugem pa dokončal izjemno delo. Tako je prišel do ogromne prednosti pred povratno tekmo. V zadnjem kvalifikacijskem krogu zmagovalca tega dvoboja sicer čaka boljši iz obračuna med Banikom Ostravo in dunajsko Austrio, prvo tekmo je danes dobil Banik s 4:3.

Čeprav so gostitelji začeli odločno in si že po dobri minuti priigrali lepo priložnost, ko je Uran Bislimi prišel do strela v osrčju kazenskega prostora, pa se Celjani niso prestrašili precej bogatejšega starega znanca. Izbranci Alberta Riere so hitro vzpostavili ravnotežje in tudi pobudo in imeli v 11. minuti sami lepo priložnost za vodstvo, a je strel Franka Kovačevića iz obrata obranil Amir Saipi.

Tudi v nadaljevanju so Celjani držali žogo, narekovali ritem, nekajkrat prišli v obetavne položaje, a brez pravega zaključka. Do enega od teh so sicer prišli po prostem strelu z desne strani v 30. minuto, vendar žogo z glavo poslali čez gol. Pet minut pozneje pa je bil zelo natančen Danijel Šturm, potem ko se mu je odprl strel na robu kazenskega prostora, celjski nogometaš pa je to izkoristil in zadel v "malo mrežico" za 1:0.