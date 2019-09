Celjani, Radomljani in Nafta v četrtfinalu pokala Slovenije

Nogometaši Celja so prvi četrtfinalisti pokala Slovenije. V obračunu s Tolminom so brez težav odpravili Tolmin s 6:0 (2:0). V Radomljah so se napredovanje veselili igralci Kalcerja, ki so po podaljšku s 3:2 strli Gorico. Na tekmi med Nafto in Krškim so zmagali prvi z 2:0 (1:0).

Za Celjane so zadeli dvakrat Luka Kerin, Žan Benedičič,Ivan Božić, Gašper Koritnikin Jakob Novak. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Bolj tesno je bilo v Radomljah. Gorico je v vodstvo v 22. minuti popeljal Bede Osuji, na 2:0 je povišal Lamin Colley, ob koncu prvega polčasa sta za izenačenje poskrbela Sacha Varga in Anže Pišek. V drugem polčasu gledalci golov niso videli. Junak podaljška je bil Luka Cerar z golom v 104. minuti. Izidi: Tolmin -Celje 0:6 (0:2) Kalcer Radomlje - Gorica 3:2 (2:2, 2:2) Nafta- Krško 2:0 (1:0)