Nogomet

Celjani razbili Ajdovce in znova povišali prednost pred Mariborom

Celje, 22. 03. 2026 20.20 pred eno minuto 3 min branja

Avtor:
STA
Celjani razbili Ajdovce

Nogometaši Celja so v 27. krogu Prve lige Telemach premagali Primorje s 5:1. Izbranci Vitorja Campelosa so zmagali še tretjič zapovrstjo, upoštevajoč četrtkovo zmago v Atenah proti AEK ob izpadu iz osmine finala konferenčne lige.

V domači ligi so po Kopru tokrat ugnali še drugega primorskega predstavnika. Slednji že pred tem proti Celjanom ni imel posebnega uspeha, saj je dobil le eno od zadnjih šestih tekem, danes pa po velikih napakah in tudi treh golih Svita Sešlarja izgubil četrto zaporedno proti favoriziranemu tekmecu.

Celje ima po spodrsljajih Maribora in Olimpije ter prostem Kopru znova lepo prednost pred tekmeci. Maribor zaostaja devet, Koper 11, Olimpija pa že 14 točk. Izbranci Tončija Žlogarja pa so še naprej deveti, tri točke zaostajajo za Muro, edino pravo tekmico v boju za osmo mesto, ki zagotavlja neposreden obstanek v ligi.

Celjani, tokrat brez kaznovanega Artemijusa Tutyškinasa, so v peti minuti prišli do svoje prve priložnosti, Nikita Josifov je streljal v kazenskem prostoru, izkazal pa se je Patrik Mohorović. Ta je v prvih šestih minutah moral kar trikrat posredovati, Celjani so v prvih desetih 15 minutah pritiskali, nato pa so vendarle lahko malce zadihali tudi obrambno naravnani Ajdovci.

V 19. minuti je bilo znova vroče pred vrati Primorja, a je ostalo pri 0:0 po poskusu Jakova Pranjića, tako kot tudi po strelu Milota Avdylija malce pozneje. Za 1:0 pa je v 23. minuti zasluženo poskrbel Josifov, po podaji Žana Karničnika je zadel kar precej z desne strani pod prečko.

FOTO: Luka Kotnik

V 26. minuti je moral tudi Žan-Luk Leban prvič posredovati po prostem strelu Luke Štora, a s tem ni imel veliko težav. Do konca polčasa so Celjani terensko prevladovali, posebej nevarni pa niso več bili.

Zato pa so v 49. minuti domačini podvojili prednost. Svit Sešlar je takrat izvedel prosti strel s precejšnje razdalje z desne strani, žogo v visokem loku poslal proti vratom, tam pa je Mohorović zelo nespretno posredoval. Poskusil jo je ujeti, a mu je ušla iz rok in padla za golovo črto.

FOTO: Luka Kotnik

Ajdovski vratar se je deloma odkupil v 56. minuti, ko je sam predenj prišel Josifov, vendar izgubil dvoboj z ajdovskim vratarjem. So si pa nato Ajdovci vrnili nekaj upov za ugoden razplet, ko je s 13 metrov zadel Sandro Jovanović za 1:2.

Toda Celjani so Ajdovce hitro ohladili oziroma so kar sami znova tekmecem podarili zadetek. Žan Bešir je v 69. minuti v kazenskem prostoru žogo podal Sešlarju, ki je iz bližine unovčil rdeče-črno darilo, novo pa že minuto pozneje. Takrat je Stefan Melentijević izgubil žogo, Matej Poplatnik je stekel prosti vratom, jo oddal Sešlarju, ta pa je brez težav znova matiral Mohorovića.

Ta je dobro posredoval v 76. minuti po novi veliki priložnosti Poplatnika, tri minute pozneje je Haris Kadrić na drugi strani za malenkost zgrešil cilj, v 83. pa se je tudi Poplatnik vpisal med strelce, ko se je po Sešlarjevi podaji iz kota z desne pred vrati dobro znašel in povišal na 5:1. Poplatnik je zatem zadel še enkrat, a je bil podajalec Rudi Požeg Vancaš v prepovedanem položaju.

Celje bo v 28. krogu 4. aprila gostilo Maribor, Primorje pa bo prosto.

PRVA LIGA CELJE PRIMORJE

