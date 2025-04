Celjani v sodnikovem dodatku do popolnega preobrata proti Muri

Nogometaši Celja so v 30. krogu Prve lige Telemach premagali Muro z 2:1. Celjani so po zaostanku spisali popoln preobrat, za zmago pa je v sodnikovem dodatku poskrbel Tamar Svetlin. Nogometaši Kopra in Primorja so se razšli z neodločenim izidom 1:1.

Celjani so kljub dodobra spremenjeni postavi v tekmi z Muro vpisali novo zmago. Do nje so prišli v zadnjih trenutkih dvoboja. Ta je bila sicer povsem zaslužena, saj so imeli domači predvsem v drugem polčasu precej več strelov in izrazito posest žoge (76 odstotkov). Mura, ki je pogrešala kaznovanega Massima Decoena, je doživela četrti zaporedni poraz, Celje pa je vpisalo četrto zaporedno zmago. Celjani so v pričakovanju četrtkove povratne četrtfinalne tekme Konferenčne lige proti Fiorentini današnji dvoboj začeli s popolnoma drugačno postavo kot pred dnevi proti Italijanom. Ta je hitro prejela zadetek, v peti minuti je namreč Aljaž Antolin streljal v kazenskem prostoru malce z desne strani, Artemijus Tutyškinas pa je nespretno posredoval pred Luko Kolarjem in žogo usmeril v mrežo.

V 22. minuti je sodnik Slavko Vinčić sprva pokazal na enajstmetrovko za Celje, a je po pregledu posnetka odločitev spremenil, saj je Edmilson naredil prekršek nad Maticem Vrbancem in ne obratno. Gostitelji sicer kljub izdatni posesti žoge niso bili posebej nevarni, zato je celjski strokovni štab že v 37. minuti opravil prvo menjavo in v igro poslal Aljošo Matka. Prav Matko je priigral najstrožjo kazen Celju v 42. minuti, ko je v roko zadel Klemna Pucka. Z bele pike je v 43. minuti streljal Edmilson, a je žogo poslal čez gol. V 44. minuti je na drugi strani Dario Vizinger zapravil lepo priložnost za Muro, kar je bila zadnja nevarnejša akcija polčasa.

Ko Celje tudi v uvodu drugega polčasa ni imelo prave ideje, kako raniti Murino zadnjo vrsto, so namestniki Alberta Riere, ta je bil danes le na tribuni, na pomoč poklicali še Svita Sešlarja in Maria Kvesića. Takoj zatem so Celjani zagrozili, tako da je moral posredovati Florijan Raduha. Ta se je izkazal tudi v 65. minuti, ko je dobil dvoboj z Jegorjem Prucevom. Celjski pritisk pa se je še povečeval, za nameček sta celjsko ekipo osvežila še Tamar Svetlin in Žan Karničnik. Vse to pa je obrodilo sadove v 72. minuti, ko je iz bližine odbito žogo po strelu Nikite Josifova v mrežo poslal Sešlar za 1:1. Celjani so še naprej intenzivno iskali drugi zadetek, Sobočani pa so dobrih 10 minut pred koncem izvedli obetaven protinapad. V 83. minuti pa so imeli precej sreče, da so ostali z 11 na igrišču, saj je Leard Sadriu kot zadnji mož obrambe naredil prekršek, a prejel le rumeni karton. V 87. minuti je bil precej nenatančen Josifov, malce zatem je bil neuspešen še Kvesić, v 90. minuti je še Matko zapravil novo priložnost, je imelo pa Celje nekaj sreče v drugi minuti sodniškega dodatka, saj je prekršek v lastnem kazenskem prostoru naredil Tutyškinas, a ni bilo enajstmetrovke zaradi predhodnega prepovedanega položaja. Razburjenja pa še ni bilo konec. Tik pred koncem je namreč Sešlar na drugi strani le priigral nov strel z bele pike. Zanesljiv je bil Tamar Svetlin za pričakovano, a prigarano celjsko zmago.

Primorski dvoboj se je končal z remijem

Koper in Primorje sta odigrala še zadnji medsebojni dvoboj sezone. Potem ko so oboji dobili po eno tekmo, ena pa se je končala z 1:1, se je z enakim izidom sklenila tudi zadnja. Izbranci Slaviše Stojanovića, ki pod vodstvom tega stratega še ne poznajo poraza, so bili blizu novi zmagi, a so v sodniškem dodatku zapravili enajstmetrovko, ni jim uspelo unovčiti niti številčne prednosti. Koprčani so prvi resneje zagrozili, ko so v peti minuti zadeli prečko, sicer pa je bilo nadaljevanje bolj ali manj mirno. V 37. minuti je imel Tomi Jurić dotlej najlepšo priložnost na tekmi, ko je streljal malce z desne strani kazenskega prostora, malce zatem pa je Koper le povedel, ko je z 20 metrov z močnim strelom zadel Toni Domgjoni. V 39. minuti so domači spet grozili z desne strani kazenskega prostora, ob koncu polčasa pa je z glavo poskusil še Tomi Jurić, a ne dovolj dobro za novo spremembo izida. V uvodu drugega polčasa ni bilo posebej razburljivih akcij, je pa imel v 48. minuti ajdovski napadalec Haris Kadrić priložnost, ko je streljal z glavo iz bližine, pri tem pa je žoga v roko zadela Veljka Mijailovića. Po ogledu posnetka je Rade Obrenović pokazal na belo piko. Z nje je v 63. minuti zanesljivo zadel Kadrić in tako dosegel svoj peti gol sezone. Rdeče-črni pa so v 78. minuti ostali na igrišču le z deseterico, saj si je Festim Shatri prislužil svoj drugi rumeni karton. Koprčani so nato iskali zmagoviti zadetek, posebej nevarni niso bili, so pa v sodniškem dodatku prišli do enajstmetrovke, ki jo je zakrivil Tilen Klemenčič, slednji je dobil tudi rdeči karton. Z bele pike je streljal Tomi Jurić, z obrambo pa se je izkazal Josip Posavec.

