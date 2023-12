Celjani s polnim izkupičkom tudi iz Kidričevega

Varovanci Damirja Krznarja so po malce bolj zaspanem začetku brez večjih težav prišli do četrte zaporedne zmage v DP in imajo s 44 točkami na vrhu lestvice deset točk naskoka pred Olimpijo. Ljubljančane v nedeljo čaka gostujoči obračun proti tretjemu Kopru, ki ima ob tekmi manj štiri točke manj od zeleno-belih.

Na zahtevni, razmočeni in deloma zasneženi zelenici v Kidričevem sprva ni bilo veliko pravega nogometa, tudi Celjani v uvodu niso mogli vzpostaviti prepoznavne igre. Že ob prvi priložnosti na tekmi so bili domači v 16. minuti le nekaj centimetrov oddaljeni od vodstva. Po podaji v kazenski prostor je Luka Koblar dobil skok, z glavo poslal žogo na drugo stran Tomislavu Jagiću, ta pa je brez oklevanja iz prve močno sprožil in zadel vratnico.

Celjani so sicer vse bolj prevzemali nadzor nad dogajanjem na zelenici. Strel od daleč Tamarja Svetlina v 22. minuti je zletel precej mimo gola. Lepšo priložnost je imel nekaj minut kasneje Damjan Vuklišević po podaji s prostega strela, a je z glavo slabo zadel žogo. Matjaž Rozman je moral na drugi strani v 31. minuti posredovati po strelu Sandra Jovanovića, ki je od blizu meril preveč v celjskega vratarja.