Celjani s porazom v Erevanu končali evropsko pot

Slovenski državni prvaki so se za preboj v odločilni krog kvalifikacij merili z armenskimi. Izbranci Dušana Kosića so bili za marsikoga v vlogi favorita, a po (preveč) previdnih in nerazburljivih 110 minutah tekme v Erevanu so nato prejeli usodni zadetek, ki je končal njihovo evropsko pot. Tujcev polna armenska zasedba, šele leta 2017 ustanovljenega kluba, si je tako priigrala boj za skupinski del, zadnja ovira pa bo beograjska Crvena zvezda.

Moštvi sta v prvem polčasu pokazali bolj ali manj previdno predstavo z malo priložnostmi. Velja omeniti nenatančen poskus Matica Vrbanca v 3. minuti, v 20. je Ivan Božić dosegel zadetek iz prepovedanega položaja, v 44. pa je bil Luka Kerin malce prekratek po podaji Amadeja Brecla v kazenski prostor. V 50. minuti pa so prvič na tekmi resneje zagrozili domačini, ko je malce z desne sprožil Furdjel Narsingh in z diagonalnim strelom zgrešil cilj. Celjani so sicer imeli rahlo terensko pobudo, v 63. minuti pa so do strela z glavo spet prišli domači, a je Jeisson Martinez žogo poslal prek celjskih vrat.