Kosič pred nadaljevanjem sezone dobil tri mlade okrepitve

Slovenski nogometni klub Celje se je pred nadaljevanjem državnega prvenstva v Prvi ligi Telekom Slovenije okrepil s tremi nogometaši, so potrdili na svoji spletni strani. Člani državnih prvakov so postali Črnogorec Mirko Milikić ter Slovenca Maj Rorič in Jon Šporn.

icon-expand Mirko Milikić, Jon Šporn in Maj Rorič . FOTO: Twitter OsemnajstletniMirko Milikić je v Celje prišel iz srbskega moštva FK Inđija, kjer je prebil le dva meseca. Pred tem je igral za mladinsko moštvo beograjske Crvene zvezde. V članski konkurenci Milikić še ni nastopal. Dvajsetletni Maj Roričje pred tremi leti okrepil mladinsko moštvo Interja, v minuli sezoni pa je kot posojeni nogometaš igral še za slovaški Sered. Konec julija se je vrnil k milanskemu velikanu, zdaj pa se seli nazaj v Slovenijo, kjer je pred odhodom v Italijo igral za mlajše selekcije Domžal. Jon Šporn pa se vrača v Celje, kjer je začel svojo športno pot. Nazadnje je igral za avstrijski SV Horn, kamor se je iz Mure preselil avgusta, a se zdaj po slabih dveh mesecih vrača v Slovenijo. Triindvajsetletnik je v Sloveniji igral še za ptujsko Dravo. Celjane obračun šestega kroga v PLTS čaka v nedeljo, 4. oktobra, ko bodo gostili Tabor iz Sežane.