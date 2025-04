Celjani samozavestni pred tekmo s Fiorentino: Igrali bomo s karakterjem

Celjani komaj čakajo, da stopijo na zelenico razprodanega domačega stadiona in se udarijo z italijanskim velikanom. Čeprav vedo, da jih čaka težka tekma, goste iz Firenz pričakujejo samozavestni in z veliko vero v uspeh.

"Proti nobenemu nasprotniku se ne čutimo podrejene. Samozavest je v nogometu izjemno pomembna, saj so samozavestni igralci bolj nevarni od nesamozavestnih. Zagotovo bodo trenutki v tekmi, ko bomo dominirali in trenutki, ko bomo trpeli. Igrali bomo s karakterjem, z našim stilom, našim načinom igre," je predstavnikom sedme sile na novinarski konferenci pred tekmo dejal trener Celja Albert Riera .

Tudi branilec Celja Klemen Nemanič ne skriva, da sta pred njim največji tekmi v dosedanji karieri, a se izziva ne boji. "Zavedamo se, da k nam prihaja velikan evropskega nogometa. Toda na tekmo se pripravljamo kot na vsako drugo, ne bomo menjali filozofije ali načina igre. Vemo, kaj nas čaka, da bo težka tekma in da bomo v določenih trenutkih tekme tudi trpeli, ampak smo pripravljeni. Imamo načrt, in to bomo tudi pokazali na igrišču."

In kakšen je njihov način igre? "V nogometu imaš samo dve možnosti pristopa. Ali napadeš ali čakaš. In mi ne znamo čakati. To je naša identiteta. Ne vemo, kaj se bo zgodilo na tekmi proti Fiorentini, toda zagotovo imamo več možnosti na tak način," še razmišlja Španec.

Nasprotnika so dobro preučili in prepoznali tudi njegove slabosti. "Fiorentina po celem igrišču igra mož na moža, zelo so agresivni in na to smo se tudi pripravili. Vemo, kje so njihove šibke točke," dodaja celjski branilec.

Četudi je nasprotnik izjemno težek, Nemanič priznava, da priprava nanjo, vsaj kar se psihološkega vidika tiče, ni bila zahtevna. "Psihološka priprava na tako tekmo ni težka, vsi živimo za take tekme in komaj čakamo. Ta tekma je nagrada za celotno prejšnjo sezono in vse to, kar kažemo v Evropi. Ni naključje, da smo prišli tako daleč. Že v Španiji smo proti Betisu dokazali, da se lahko merimo z vsakim nasprotnikom in tudi k Fiorentini bomo pristopili z istim načinom igre," razmišlja 28-letnik.