Celjani tudi brez Riere še naprej meljejo tekmece

Vodilno Celje se je po odhodu Alberta Riere predstavilo pod vodstvom Damirja Krznarja. Kljub temu, da gostujoča ekipa dlje časa ne bo mogla računati na prvega strelca Aljošo Matka ter da je od 24. minute igrala z igralcem manj, je zanesljivo vpisala novo zmago proti zadnjeuvrščeni Rogaški. Junak tekme je bil Edmilson, ki je dosegel tri gole v prvem polčasu. Celje je prišlo do tretje zaporedne zmage, Rogaška pa do tretjega zaporednega poraza.

Celjani so odločneje začeli, med drugim je nenatančno meril Žan Karničnik, že v sedmi minuti pa so tudi povedli. Po podaji Nina Milića z leve strani je pred vrati sam ostal Edmilson, ki je z glavo brez težav zadel za 1:0.

Pozneje je bilo dogajanje mirnejše, v 22. minuti je s strelom poskusil Luka Bobičanec, vendar iztržil le kot, njegov soigralec Nino Kouter pa je v 24. minuti precej nespametno s prekrškom prekinil protinapad gostov ter si prislužil drugi rumeni in posledično rdeči karton.

V 28. minuti so prvič resneje nase opozorili tudi Slatinčani, ko so po kotu prišli do strela z glavo, vendar je Matjaž Rozman žogo odbil v nov kot. Po njem pa je zgrešil Žan Flis.