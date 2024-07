Celjani se še naprej krepijo, v knežje mesto prihaja tudi Jošt Pišek

Jošt Pišek in njegov zastopnik Dejan Kefert

Toda Pišek je zavrnil mikavno finančno ponudbo in se odločil, da bo svojo kakovost še naprej dokazoval v domači Sloveniji, pri aktualnih prvakih, ki bodo naskakovali tudi morebitno zgodovinsko uvrstitev v Ligo prvakov.

V minuli sezoni državnega prvenstva je Jošt Pišek na 28 tekmah dosegel devet zadetkov in pet asistenc, s čimer je veljal za enega izmed najbolj učinkovitih nogometašev v ligi. Celotno kariero je preživel pri Domžalah, z izjemno krajšega obdobja, ko se je kalil tudi pri Dobu.

Celjani so se lahko v kvaliteto nadarjenega Piška prepričali aprila, ko jim je ob zmagi Domžal (2:3) na Stadionu Z'dežele dvakrat zatresel mrežo. Zanje je to že sedma okrepitev v tem poletnem prestopnem roku - Slavko Bralić, Lovro Štubljar, Armandas Kučys, Matija Kavčič, Janoah Markelo in Ivan Brnić.