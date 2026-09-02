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Nogomet

Celjani slavili v Kidričevem in skočili na tretje mesto

Kidričevo, 02. 09. 2026 21.57 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Celje - Slovan

Celjski nogometaši so se pobrali po porazu v Grosupljem, a so tudi tokrat dolgo trli odpor čvrstih Kidričanov in šele v končnici tekme prišli do novih treh točk. Celje je zdaj ob tekmi manj pri 11 točkah, štiri več ima vodilni Maribor. Aluminij je ostal pri osmih točkah.

Vitor Campelos tokrat ni preveč eksperimentiral z začetno postavo, kljub temu pa so Kidričani prvi resno zagrozili, ko je v osmi minuti v bližini gola streljal Matic Vrbanec, a malce premalo natančno. Terensko pobudo so po pričakovanju imeli Celjani ter Florijana Raduho v Aluminijevih vratih prvič preizkusili v 13. minuti.

Posebej nevarni v nadaljevanju niso bili, zato pa je v 43. minuti moral resno posredovati Žan Luk Leban po strelu Bedeja Osujija malce z desne strani kazenskega prostora. Takoj zatem je po kotu slabo z glavo streljal Dino Šimunić, kot že prej tudi Adriano Bloudek.

NK Celje
NK Celje
FOTO: Profimedia

Drugi polčas so spet nekoliko odločneje odprli Celjani, Mario Kvesić je v 53. minuti meril previsoko z roba kazenskega prostora, toda tudi izbranci Jure Arsića so hitro pokazali, da so lahko nevarni. V 61. minuti so imeli gosti po dveh zaporednih kotih dve priložnosti, obakrat je bil na mestu Raduha, tako kot malce pozneje po strelu z leve strani. Armandas Kučys je iz bližine zgrešil v 79. minuti, v 81. pa so državni prvaki le prelisičili domačo obrambo.

Po dolgi podaji je Kvesić z žogo stekel v kazenski prostor, jo vrnil na približno 10 metrov, kamor je pritekel Svit Sešlar in jo poslal v mrežo. Kučys je imel v 83. minuti novo lepo priložnost za Celjane, a je Raduha dobro posredoval, v 84. je Aluminijev vratar znova preprečil veselje Kučysu po kotu, a je odbito žogo z glavo v mrežo pospravil Artemijus Tutyškinas za končnih 2:0.

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