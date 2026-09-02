Celjani slavili v Kidričevem in skočili na tretje mesto

Posebej nevarni v nadaljevanju niso bili, zato pa je v 43. minuti moral resno posredovati Žan Luk Leban po strelu Bedeja Osujija malce z desne strani kazenskega prostora. Takoj zatem je po kotu slabo z glavo streljal Dino Šimunić , kot že prej tudi Adriano Bloudek .

Vitor Campelos tokrat ni preveč eksperimentiral z začetno postavo, kljub temu pa so Kidričani prvi resno zagrozili, ko je v osmi minuti v bližini gola streljal Matic Vrbanec , a malce premalo natančno. Terensko pobudo so po pričakovanju imeli Celjani ter Florijana Raduho v Aluminijevih vratih prvič preizkusili v 13. minuti.

Drugi polčas so spet nekoliko odločneje odprli Celjani, Mario Kvesić je v 53. minuti meril previsoko z roba kazenskega prostora, toda tudi izbranci Jure Arsića so hitro pokazali, da so lahko nevarni. V 61. minuti so imeli gosti po dveh zaporednih kotih dve priložnosti, obakrat je bil na mestu Raduha, tako kot malce pozneje po strelu z leve strani. Armandas Kučys je iz bližine zgrešil v 79. minuti, v 81. pa so državni prvaki le prelisičili domačo obrambo.

Po dolgi podaji je Kvesić z žogo stekel v kazenski prostor, jo vrnil na približno 10 metrov, kamor je pritekel Svit Sešlar in jo poslal v mrežo. Kučys je imel v 83. minuti novo lepo priložnost za Celjane, a je Raduha dobro posredoval, v 84. je Aluminijev vratar znova preprečil veselje Kučysu po kotu, a je odbito žogo z glavo v mrežo pospravil Artemijus Tutyškinas za končnih 2:0.