Celjani so na domačem terenu premagali Tabor

Vsekakor pa zasluženo. Celjani so imeli žogo več časa v nogah, si pripravili več lepih priložnosti. Prvo v deseti minuti, ko je Grigorij Morozov z leve strani lepo podal žogo na drugo vratnico, kjer je bil osamljen Aljoša Matko , po njegovem strelu pa jo je vratar Jan Koprivec z nogo odbil. Z glavo je bil v 24. minuti po kotu nevaren tudi Lovro Bizjak , streljal je mimo gola.

"Ne igramo slabo, a ne znamo izkoriščati svojih priložnosti. Po mojem mnenju nas ni do zdaj nihče nadigral, zaslužili bi si kakšno točko več, a se ne predajamo, še vedno verjamemo, da bo prišel trenutek, ko se nam bo odprlo," je pred gostovanjem v Celju dejal trener Sežancev Dušan Kosić , ki pa na stadionu, kjer je s Celjem postal prvak, želenega zadovoljstva še ni dočakal. Ponovila se je zgodba s prejšnjih tekem, tekmec njegove ekipe ni ravno nadigral, vendar vseeno zmagal.

Edini gol je padel v sodnikovem dodatku prvega dela, ko je Denis Popović mojstrsko izvedel prosti strel, nekdanji slovenski reprezentant je bil iz prekinitev nevaren tudi že prej.

V drugem delu je imel najprej dve priložnosti Tabor, izkoristila ju nista Khali in Korošec, pravi čudež pa je bil, da nekaj trenutkov pozneje domači niso vodili z 2:0. Po zapravljeni priložnosti Korošca so izvedli protinapad, Popović je lepo prodrl do roba kazenskega prostora, dobro streljal, Koprivec je žogo odbil, a na glavo Tina Matića, ki pa ni dobro reagiral, zadel je le gostujočega branilca.

Nekaj minut pozneje se je nova priložnost ponudila tudi Matku, tudi on pa je slabo streljal, žogo je z zunanjim delom stopala poslal mimo gola. Do konca tekme bi lahko vodstvo povišala tudi Popović in Bizjak, toda ostalo je pri izidu 1:0.

Celje bo v naslednjem krogu gostovalo pri Bravu, Tabor bo gostil Muro.