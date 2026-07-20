Celjani so prepričani, da jim bo remi proti Muri pomagal proti Egnatii

Celjani so s potezami, ki so jih vlekli med poletnim prestopnim rokom, pompozno vstopili v novo sezono. Prvo zaušnico pa so jim v obliki remija zadali nogometaši Mure, ki so Knežje mesto zapustili s težko prigarano točko. Glavni trener Celja Vitor Campelos si navkljub spodrsljaju proti Sobočanom pred gostovanjem v Albaniji pretirano ne beli glave.

"Seveda se bo obračun proti Egnatii razlikoval od tekme z Muro. Včasih pomislim, da nam bog pomaga s tem, da nam pošilja signale. Prepričan sem, da smo se na prvi tekmi prvenstva naučili svoje lekcije. Nismo bili dobro fizično pripravljeni, delali smo tudi osnovne napake. Vedno moramo biti na maksimumu in igrati z 200 odstotki naših moči. V Albaniji moramo biti agresivni in samozavestni, saj bodo naši nasprotniki zelo intenzivni. Imamo veliko izkušenj z igranjem v evropskih tekmovanjih, tako da vemo, da moramo 100-odstotno zbrano odigrati obe tekmi," je povedal portugalski strateg.