Celjani so prepričani, da jim bo remi proti Muri pomagal proti Egnatii

Celjani so s potezami, ki so jih vlekli med poletnim prestopnim rokom, pompozno vstopili v novo sezono. Prvo zaušnico pa so jim v obliki remija zadali nogometaši Mure, ki so Knežje mesto zapustili s težko prigarano točko. Glavni trener Celja Vitor Campelos si navkljub spodrsljaju proti Sobočanom pred gostovanjem v Albaniji pretirano ne beli glave.
"Seveda se bo obračun proti Egnatii razlikoval od tekme z Muro. Včasih pomislim, da nam bog pomaga s tem, da nam pošilja signale. Prepričan sem, da smo se na prvi tekmi prvenstva naučili svoje lekcije. Nismo bili dobro fizično pripravljeni, delali smo tudi osnovne napake. Vedno moramo biti na maksimumu in igrati z 200 odstotki naših moči. V Albaniji moramo biti agresivni in samozavestni, saj bodo naši nasprotniki zelo intenzivni. Imamo veliko izkušenj z igranjem v evropskih tekmovanjih, tako da vemo, da moramo 100-odstotno zbrano odigrati obe tekmi," je povedal portugalski strateg.
Egnatia ni tujka slovenskim zelenicam. V lanski sezoni so se v kvalifikacijah za Konferenčno ligo udarili z Olimpijo. V Stožicah sta se ekipi razšli z 0:0, v Albaniji pa so s 4:2 slavili Ljubljančani. Portugalski strateg je dodobra analiziral vsa orožja svojih nasprotnikov: "Seveda sem si pogledal veliko tekem Egnatie. Igrajo zelo direkten način nogometa, veliko pa se zanašajo na standardne situacije in dolge žoge. Moramo biti zbrani in dobivati t. i. druge žoge. Pripravljeni smo na njihove nevarnosti, dobro branimo standardne situacije, zato sem samozavesten, da se jim bomo dobro zoperstavili."
Obe tekmi drugega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov si boste lahko v prenosu ogledali na Kanalu A in VOYO. Prva bo na sporedu v sredo (22. julij), povratna pa naslednji torek (28. julij). V primeru zmage se bodo udarili z zmagovalcem dvoboja Ararat – Shamrock Rovers.
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