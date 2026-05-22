Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Celjani so se znesli nad Ajdovci, Mura neuspešna proti Radomljanom

Ljubljana, 22. 05. 2026 21.51 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA
AEK - Celje

Nogometaši Celja so v zadnjem, 36. krogu Prve lige v Ajdovščini premagali Primorje s 4:0. Praznih rok je ostala Mura, ki je z 2:3 izgubila proti Radomljanom.

Celjani so v stilu prvakov končali sezono. V tekmi, ki ni odločala o ničemer bistvenem, so nadigrali Primorje, ki je bilo z mislimi očitno že pri dodatnih kvalifikacijah za popolnitev lige proti Nafti. Zmagovalec je bil odločen že po prvem delu, v katerem so imeli gosti veliko število priložnosti, štiri izmed njih pa so tudi izkoristili.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dvakrat je mrežo zatresel Nikita Josifov, ki je s tem postal tudi najboljši strelec prvenstva, skupno je dosegel 12 golov. V soboto ga še lahko dohiti ali prehiti napadalec Maribora Benjamin Tetteh.

Gosti so povedli v šesti minuti, ko je svoj prvi gol z lepim strelom od daleč dosegel Josifov. Na 2:0 je v 23. minuti povišal Rudi Požeg Vancaš, ki mu je srečno asistiral Armandas Kučis. Litovcu je vratar prvi poskus ubranil, po odbitku pa je celjski napadalec tako zgrešil žogo, da je prišla do Požeg Vancaša, ta jo je poslal v mrežo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izid 3:0 je po lepi podaji Požega Vancaša z novim močnim in natančnim strelom postavil Josifov, do konca polčasa pa je zadel še Kučys, ki je pred tem največ priložnosti. Papa Daniel je v 32. minuti zadel tudi prečko.
 

V 61. minuti je bil Josifov blizu tretjega gola, vratarja je že premagal, a je žogo z golove črte z glavo odbil Daniel Bameyi. V 90. minuti so bili blizu zadetka tudi domači, Mark Strajnar je z leve strani žogo hotel podati v sredino, a jo je preusmeril Žan Karničnik, nesrečno blokirana žoga slovenskega reprezentanta pa je zadela vratnico.

To pa je bila zadnja priložnost dolgočasnega polčasa, v katerem nobena izmed ekip ni več imela pravega motiva.

Radomljani ugnali Muro

Oba stratega sta tako na dvoboju, ki ni imel pravega tekmovalnega pomena, precej pomešala postavi in ponudila priložnost tudi svojim mladim adutom, nekaterim že v začetni postavi, drugim pa ob menjavah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Začetek prvega dela je pripadel gostom, ki so terensko premoč tudi hitro unovčili. Po podaji Nina Koutra je žogo pred golom podaljšal Žan Petrovič, v gol pa jo je spravil Kenan Kurtović.

A vodstvo Mure ni zdržalo dolgo, že v 11. minuti je domača zasedba izenačila, potem ko je Vanja Pelko dobro sprejel podajo v kazenski prostor in prehitel neodločnega vratarja tekmecev Žigo Fermiška. Le šest minut pozneje je bilo že 2:1, glavni akter Radomljanov je bil isti, le da je tokrat izkoristil odbitek, ko je vratar žogo po streli Divineja Ikenne le odbil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mura je nekoliko bolje začela tudi drugi del in podobno kot v prvem spet zadela. V 56. minuti je Niko Kasalo prodrl po sredini, v kazenskem prostoru pa nato spretno med branilci in vratarjem Samom Pridgarjem žogo z leve strani poslal v mrežo.

Toda domačim je uspelo priti do novega vodstva. Rahlo pobudo v drugem delu drugega polčasa so izkoristili v 74. minuti, ko je v gneči pred vrati žogo dobil Patrik Klančir in jo s kakšnih desetih metrov poslal v mrežo.

To je bil tudi zadnji zadetek na zadnji tekmi v sezoni, tako da so na lestvici točkovni izkupiček popravili le Radomljani, ki so sezono končali s 45, Mura pa z 31 točkami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

* Izidi 36. kroga Prve lige:

Primorje - Celje 0:4 (0:4)

Kalcer Radomlje - Mura 3:2 (2:1)

nogomet prva liga celje primorje radomlje mura

Drama v drugi ligi: Brinje po spodrsljaju Nafte skočilo med elito

24ur.com Celje po preobratu do zmage proti Primorju, remi Mure in Radomelj
24ur.com Celjani odpihnili še Radomlje, Primorje ugnalo Koper
24ur.com Celjani po minimalni zmagi ostajajo vodilni, Mura zanesljiva proti Rogaški
24ur.com Koper zapravil Evropo, Mura osrečila Domžale
24ur.com Olimpija s polnim izkupičkom iz Kopra, uspešna tudi Mura in Bravo
24ur.com 'Slovenski' Sturm osvojil osem točk, a vseeno izpadel
24ur.com Celjani v gosteh premagali Primorje, Sobočani pa Radomlje
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Nihče ne verjame, da je to njen sin
Mama, ne objavljaj me! Kaj si otroci v resnici mislijo o življenju na spletu
Mama, ne objavljaj me! Kaj si otroci v resnici mislijo o življenju na spletu
4 razlogi, zakaj otroci potrebujejo več časa v naravi
4 razlogi, zakaj otroci potrebujejo več časa v naravi
To je razlog, da je zvezdnica danes boljša mama
To je razlog, da je zvezdnica danes boljša mama
zadovoljna
Portal
Pia Filipčič: 'Kdo sem jaz, da bi sodila? Vsak pokaže sebe'
Očarala v rožnati obleki, ki si jo želi vsaka
Očarala v rožnati obleki, ki si jo želi vsaka
Pri 47 letih je videti bolje kot kdajkoli prej
Pri 47 letih je videti bolje kot kdajkoli prej
V teh treh primerih se je smiselno vrniti k bivšemu
V teh treh primerih se je smiselno vrniti k bivšemu
vizita
Portal
Zakaj se redimo kljub trudu in kaj lahko naredimo
Ta 4-tedenska sprememba prehrane bi lahko upočasnila staranje
Ta 4-tedenska sprememba prehrane bi lahko upočasnila staranje
Ko se tetovaža spremeni v nočno moro in sepso
Ko se tetovaža spremeni v nočno moro in sepso
Zakaj se zbudimo slabe volje? Vloga sanj pri našem počutju
Zakaj se zbudimo slabe volje? Vloga sanj pri našem počutju
cekin
Portal
Fiksna ali variabilna obrestna mera? Pri 250.000 evrih kredita je lahko razlika več deset tisočakov
Cenovni kaos na hrvaški obali: Kako se izogniti dragim pastem
Cenovni kaos na hrvaški obali: Kako se izogniti dragim pastem
Koliko bi morali privarčevati glede na plačo? Pravila obstajajo – realnost pa je bolj zapletena
Koliko bi morali privarčevati glede na plačo? Pravila obstajajo – realnost pa je bolj zapletena
Katere evropske države obišče največ turistov? Med top 10 tudi Hrvaška
Katere evropske države obišče največ turistov? Med top 10 tudi Hrvaška
moskisvet
Portal
Pivo ni več isto: kaj se dogaja v barih?
Svet avtomobilizma v žalovanju: Umrl je legendarni dirkač
Svet avtomobilizma v žalovanju: Umrl je legendarni dirkač
Je vaša izbranka oboževalka kraljeve družine?
Je vaša izbranka oboževalka kraljeve družine?
Teh prehranskih dopolnil ne smete jemati skupaj
Teh prehranskih dopolnil ne smete jemati skupaj
dominvrt
Portal
Rastlina z vonjem po limoni, ki jo mnogi imajo za lepšo od sivke
Večina ljudi kuhinjske krpe in brisače pere narobe: preverite pravilno metodo
Večina ljudi kuhinjske krpe in brisače pere narobe: preverite pravilno metodo
Prihaja El Niño: vrtičkarje bi lahko čakali suša, neurja in slabši pridelek
Prihaja El Niño: vrtičkarje bi lahko čakali suša, neurja in slabši pridelek
Kaj storiti, če se v hiši pojavi sršen?
Kaj storiti, če se v hiši pojavi sršen?
okusno
Portal
Odličen zajtrk, ki vas bo napolnil z energijo
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
Vrhunska pogostitev za goste, ki vas ne bo drago stala
Vrhunska pogostitev za goste, ki vas ne bo drago stala
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
voyo
Portal
Ostani kul
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Blanca
Blanca
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725