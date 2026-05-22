Celjani so se znesli nad Ajdovci, Mura neuspešna proti Radomljanom

Celjani so v stilu prvakov končali sezono. V tekmi, ki ni odločala o ničemer bistvenem, so nadigrali Primorje, ki je bilo z mislimi očitno že pri dodatnih kvalifikacijah za popolnitev lige proti Nafti. Zmagovalec je bil odločen že po prvem delu, v katerem so imeli gosti veliko število priložnosti, štiri izmed njih pa so tudi izkoristili.

Dvakrat je mrežo zatresel Nikita Josifov, ki je s tem postal tudi najboljši strelec prvenstva, skupno je dosegel 12 golov. V soboto ga še lahko dohiti ali prehiti napadalec Maribora Benjamin Tetteh. Gosti so povedli v šesti minuti, ko je svoj prvi gol z lepim strelom od daleč dosegel Josifov. Na 2:0 je v 23. minuti povišal Rudi Požeg Vancaš, ki mu je srečno asistiral Armandas Kučis. Litovcu je vratar prvi poskus ubranil, po odbitku pa je celjski napadalec tako zgrešil žogo, da je prišla do Požeg Vancaša, ta jo je poslal v mrežo.

Izid 3:0 je po lepi podaji Požega Vancaša z novim močnim in natančnim strelom postavil Josifov, do konca polčasa pa je zadel še Kučys, ki je pred tem največ priložnosti. Papa Daniel je v 32. minuti zadel tudi prečko.

V 61. minuti je bil Josifov blizu tretjega gola, vratarja je že premagal, a je žogo z golove črte z glavo odbil Daniel Bameyi. V 90. minuti so bili blizu zadetka tudi domači, Mark Strajnar je z leve strani žogo hotel podati v sredino, a jo je preusmeril Žan Karničnik, nesrečno blokirana žoga slovenskega reprezentanta pa je zadela vratnico. To pa je bila zadnja priložnost dolgočasnega polčasa, v katerem nobena izmed ekip ni več imela pravega motiva.

Radomljani ugnali Muro

Oba stratega sta tako na dvoboju, ki ni imel pravega tekmovalnega pomena, precej pomešala postavi in ponudila priložnost tudi svojim mladim adutom, nekaterim že v začetni postavi, drugim pa ob menjavah.

Začetek prvega dela je pripadel gostom, ki so terensko premoč tudi hitro unovčili. Po podaji Nina Koutra je žogo pred golom podaljšal Žan Petrovič, v gol pa jo je spravil Kenan Kurtović. A vodstvo Mure ni zdržalo dolgo, že v 11. minuti je domača zasedba izenačila, potem ko je Vanja Pelko dobro sprejel podajo v kazenski prostor in prehitel neodločnega vratarja tekmecev Žigo Fermiška. Le šest minut pozneje je bilo že 2:1, glavni akter Radomljanov je bil isti, le da je tokrat izkoristil odbitek, ko je vratar žogo po streli Divineja Ikenne le odbil.

Mura je nekoliko bolje začela tudi drugi del in podobno kot v prvem spet zadela. V 56. minuti je Niko Kasalo prodrl po sredini, v kazenskem prostoru pa nato spretno med branilci in vratarjem Samom Pridgarjem žogo z leve strani poslal v mrežo. Toda domačim je uspelo priti do novega vodstva. Rahlo pobudo v drugem delu drugega polčasa so izkoristili v 74. minuti, ko je v gneči pred vrati žogo dobil Patrik Klančir in jo s kakšnih desetih metrov poslal v mrežo. To je bil tudi zadnji zadetek na zadnji tekmi v sezoni, tako da so na lestvici točkovni izkupiček popravili le Radomljani, ki so sezono končali s 45, Mura pa z 31 točkami.

* Izidi 36. kroga Prve lige: