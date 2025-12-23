Naslovnica
Nogomet

Celjani prodali Šturma na Češko za rekordno odškodnino

Celje, 23. 12. 2025 16.14 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
S.V.
Danijel Šturm

Iz Nogometnega kluba Celje so sporočili, da so s češkim prvoligašem Sigma Olomouc sklenili dogovor za prestop Danijela Šturma za rekordno odškodnino v zgodovini kluba. Pred tem je ta rekord držal Chukwubuikem Ikwuemesi, ki je za 1,8 milijona evrov okrepil Salernitano.

26-letni krilni napadalec, ki je junija v knežje mesto prišel kot prosti nogometaš, je bil v jesenskem delu eden najpomembnejših členov začetne enajsterice Alberta Riere. V vseh tekmovanjih je zbral 34 nastopov in prispeval šest zadetkov ter sedem asistenc.

Preberi še Zgodovinsko leto Celja pod taktirko karizmatičnega Majorčana

Šturm je v zadnjih šestih mesecih postal tudi standardni reprezentant Slovenije in bil del septembrske, oktobrske in novembrske reprezentančne akcije, kjer je priložnost v majici z državnim grbom dobil na štirih tekmah.

nogomet šturm celje sigma rekord

PSG pripravlja pogodbo, ki je nogometna Evropa še ni videla

SORODNI ČLANKI

Hrvaški mediji: Kovačević že odigral zadnjo tekmo v celjskem dresu

'Nekaj normalnega je, da po 35 tekmah padeš v formi'

Celjani s slepimi naboji nad Irce, a tudi zmaga ne bi prinesla TOP 8

Riera po porazu na Rujevici: Nisem imel občutka, da smo bili slabši

