Celjani prodali Šturma na Češko za rekordno odškodnino

Iz Nogometnega kluba Celje so sporočili, da so s češkim prvoligašem Sigma Olomouc sklenili dogovor za prestop Danijela Šturma za rekordno odškodnino v zgodovini kluba. Pred tem je ta rekord držal Chukwubuikem Ikwuemesi, ki je za 1,8 milijona evrov okrepil Salernitano.