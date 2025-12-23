Celjani prodali Šturma na Češko za rekordno odškodnino

26-letni krilni napadalec, ki je junija v knežje mesto prišel kot prosti nogometaš, je bil v jesenskem delu eden najpomembnejših členov začetne enajsterice Alberta Riere. V vseh tekmovanjih je zbral 34 nastopov in prispeval šest zadetkov ter sedem asistenc.
Šturm je v zadnjih šestih mesecih postal tudi standardni reprezentant Slovenije in bil del septembrske, oktobrske in novembrske reprezentančne akcije, kjer je priložnost v majici z državnim grbom dobil na štirih tekmah.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.