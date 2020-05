Celjani tesno premagali Radomlje

V Celju so igrali dvakrat po 60 minut, za gostitelje je prvi gol dosegel Luka Kerin v 14. minuti, drugega pa Jakob Novak v 117. Za goste je v 35. minuti izenačil Jaka Štromajer. Ta konec tedna so tudi nekateri drugi nogometni prvoligaši po dolgem premoru, nazadnje so igrali 8. marca, odigrali prve pripravljalne tekme za nadaljevanje sezone. Vodilna Olimpija je igrala proti Aluminiju in zmagala z 1:0, potem ko je z bele pike zadel Endri Čekiči.

Mariborčani so pod vodstvom novega trenerja Sergeja Jakirovića v Ljudskem vrtu po podaljšani, 120-minutni tekmi premagali Nafto s 3:1. Lendavčani so povedli, Mariboru pa so nato zmago priigrali Alexandru Cretu, Rok Maher in Felipe Santos. Domžale so z 1:0 odpravile Roltek Dob, potem ko je najstrožjo kazen ob koncu tekme unovčil Janez Pišek, Bravo pa je s 6:0 odpravil Brinje Grosuplje, Martin Kramarič, Mustafa Nukić, Roko Baturina, Aljoša Matko, Almin Kurtović in Žan Trontelj so bili strelci. Na tekmi med Rudarjem in Muro so igrali dvakrat po 60 minut, s 4:2 pa so bili boljši Sobočani. Za zmagovalce so zadeli Fejsal Mulić, Kai Cipot, Andrija Bubnjar z bele pike in Kevin Žižek.

V 26. krogu, prvem po koronakrizi, bosta 5. junija na sporedu tekmi Aluminij - Mura in Celje - Rudar, 6. junija bo obračun Tabor - Olimpija, 7. junija pa še Bravo - Triglav in Domžale - Maribor. Na lestvici po 25 od 36 krogov vodi Olimpija s 50 točkami pred Celjem in Aluminijem (po 45), Mariborom (43), Muro (38), Taborom iz Sežane (29), Bravom (28), Triglavom (27), Domžalami (26) in Rudarjem iz Velenja (10).