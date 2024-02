Celjani nadaljujejo z odlično formo, Maribor prerešetal mrežo Aluminija

Nogometaši Celja so v 20. krogu nogometne Prve lige s 4:1 nadigrali Muro in tako po včerajšnjem remiju Olimpije še povečali prednost na vrhu ligaške razpredelnice. Kljub temu, da so se Grofje že v deseti minuti znašli v zaostanku, ko je zadel njihov nekdanji član Julien Lamy, so se hitro vrnili v igro, saj sta že v prvem polčasu za preobrat poskrbela Egor Prucev in Gregor Bajde. Zmago Celja pa sta nato v drugem polčasu potrdila Denis Popovič in Luka Menalo. Še manj težav je imel na poznopopoldanski tekmi Maribor, ki je v domačem Ljudskem vrtu s kar 7:0 premagal Aluminij in skočil na tretje mesto.