Celjani uspešni proti Prekmurcem

Strateg Celja Vitor Campelos je tekmo v Športnem parku začel le z dvema igralcema, ki sta bila v prvi postavi torkove tekme proti armenski zasedbi na Stadionu Z'dežele, tudi rezervisti pa so tekmo odlično odprli. Po 150 sekundah igre je Veton Tusha pospravil odbitek vratarja v mrežo Nafte.

Dobrih deset minut kasneje, potem ko so domači prek Amadeja Maroša in Luke Pihlerja zapravili zreli priložnosti za izenačenje, je bilo že 2:0. Napako Kimija Lavrenčića je na drugi strani igrišča izkoristil Yaya Dukuly, ki je natančno matiral Lucasa Erjavška.

Zgodnje vodstvo je uspavalo goste, Nafta pa je hrabro krenila v napad in po dobre pol ure igre zmanjšala zaostanek. Žogo s kota je z glavo v mrežo Celja za svoj prvi zadetek v Prvi ligi Telemach preusmeril Luka Poredoš.

Celje, ki ga v sredo v Bratislavi čaka prva tekma s Slovanom za uvrstitev v evropsko ligo prvakov, je bilo v drugem polčasu bolj previdno.

Nafta je bila nevarna le v 60. minuti, ko je Žiga Frelih ukrotil strel Josipa Ivana Zorica, v 69. minuti po zadetku Marka Zabukovnika za 3:1 pa je bilo vprašanje zmagovalca več ali manj odločeno.

Nafta bo v 6. krogu v petek gostovala pri Olimpiji, Celje pa je tekmo z Radomljami prestavilo zaradi nastopanja v tekmovanju Uefa.