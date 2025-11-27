Svetli način
Nogomet

Celjani v en glas: Na češkega nasprotnika smo dobro pripravljeni

Olomouc, 27. 11. 2025 14.39 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ž.Ž.
Komentarji
1

Nogometaše Celja danes čaka četrta tekma v konferenčni ligi, nasproti jim bo stala Sigma Olomouc. Četudi pričakujejo težko tekmo proti fizično močni ekipi, Celjani poudarjajo, da so češkega nasprotnika dobro preučili in so nanj pripravljeni. Trener Albert Riera si želi predvsem, da bodo njegovi varovanci vzpostavili dominanco in nadzorovali tekmo ter tako Čehom preprečili, da prevzamejo pobudo.

Albert Riera in Franko Kovačević
Albert Riera in Franko Kovačević FOTO: Profimedia

"V evropskih tekmovanjih je vsaka tekma težka in tudi proti Sigmi pričakujemo zahteven obračun. Vemo, da imajo češke ekipe svoj, specifičen stil nogometa, to smo že videli, ko smo igrali proti Baniku iz Ostrave. Ta izkušnja nam bo pomagala. Pripravljeni smo in dali bomo vse od sebe, da tekmo dobimo," je pred tekmo dejal litovski reprezentant Artemijus Tutyškinas.

Artemijus Tutyškinas
Artemijus Tutyškinas FOTO: Profimedia

Tudi trener Celjanov Albert Riera je bil pred tekmo samozavesten. "Moramo opraviti svoje delo. Osredotočeni moramo biti na stvari, ki jih lahko nadzorujemo, in ne na nasprotnika," je uvodoma dejal Španec, ki se zaveda kakovosti domače zasedbe. "Češke ekipe so v splošnem fizično močne in neposredne ... Toda pripravljeni smo na to, dobro smo preučili in analizirali nasprotnika."

Kot pravi Riera, je njihov načrt za to tekmo podoben kot za vsako drugo: nadzorovati igro in nasprotniku preprečiti, da prevzame pobudo. "Želimo biti dominantni, nadzirati igro in tekmo zapeljati tja, kamor nam ustreza. Ne želimo, da oni razvijejo svojo igro. Če žogo nasprotniku prepustiš preveč zlahka, lahko oni igrajo po svoje, tega ne želimo. Skušali bomo imeti tekmo pod nadzorom, in ko bomo lahko, bomo napadli."

Albert Riera
Albert Riera FOTO: Profimedia

"200-odstotno verjamem v dominanco. Igra se samo z eno žogo, kdor ima žogo pri sebi, ima več možnosti, da nadzoruje, kaj se bo zgodilo na igrišču. Na vse tekme se pripravimo na isti način, z namenom, da imamo žogo v svoji posesti, da nasprotnika preganjamo po igrišču, dosežemo, da nasprotnik trpi," je poudaril španski strateg.

Pri svojih varovancih pa si želi tudi čvrste igre v obrambi, na kateri so, kot pravi, veliko delali. "Seveda pa bodo tudi situacije, ko se bomo morali braniti. Zato ni dovolj, da si dober le, ko držiš žogo, ampak moraš biti dober tudi, ko nimaš žoge v posesti, in prav na tem skušamo delati in napredovati. Tudi na tej tekmi bomo morali biti odlični v obrambi. Če nam bo uspelo, sem prepričan, da imamo zelo veliko možnosti za zmago," je še optimističen Riera.

nogomet konferenčna liga celje
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
dule100
27. 11. 2025 16.15
Koliko enega nakladanja, pa je samo nogomet!
ODGOVORI
0 0
ISSN 1581-3711
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
