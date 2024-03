Celjani v gosteh nadigrali Koper

Matko, ki je sicer imel še kar nekaj priložnosti, je vendarle zadel v 37. minuti, ko je Matjaž Rozman poslal dolgo žogo čez sredino, tam je Edmilson podaljšal z glavo za hrbet koprske obrambe, kamor je stekel Matko in na koncu z desne strani matiral Koprivca za zasluženih 1:0 in svoj deseti gol sezone.

Vodilni Celjani, ki so tokrat med drugim pogrešali kaznovanega Jegorja Pruceva , so na Primorsko prišli po treh tekmah brez zmage, v Kopru pa so upravičili vlogo favorita in premagali petouvrščeno ekipo prvenstva. Glavni delež k zmagi je prispeval Aljoša Matko s tremi goli. Celje ima ob tekmi več 10 točk več od drugouvrščene Olimpije. Koprčani pa so zdaj pri treh tekmah brez zmage, na Bonifiki pa v ligi niso slavili že od začetka oktobra 2023.

V 39. minuti je Wisdom Sule prišel do voleja iz bližine, vendar je žogo poslal točno v vratarja Rozmana. Tik pred koncem polčasa je imel Matko novo izjemno priložnost za povišanje vodstva, vendar je izgubil dvoboj s Koprivcem, tako kot je dva z ne tako nevarnima poskusoma izgubil tudi Edmilson.

V 47. minuti je Žan Karničnik po levi strani prodrl v kazenski prostor Kopra, kjer ga je spotaknil Mark Pabai in zakrivil najstrožjo kazen. To je v 48. minuti unovčil Matko za svoj enajsti gol sezone in se s tem na vrhu strelske lestvice izenačil z Mariborovim Arnelom Jakupovićem.

V 67. minuti so domači zahtevali najstrožjo kazen, ko je žoga v roko zadela Klemna Nemaniča, vendar so sodniki pustili, da se igra nadaljuje in v naslednjem napadu so Celjani še povečali prednost. Po hitri akciji in podaji v kazenski prostor je Matko spretno še tretjič ugnal Koprivca in je tako z 12. golom postal vodilni strelec lige.

V 77. minuti je Luka Vešner Tičić zmanjšal zaostanek na 1:3, potem ko je ob ne najboljšem posredovanju Rozmana zadel s strelom s približno 20 metrov.

Koper bo v 27. krogu v nedeljo gostoval v Mariboru, Celje pa bo gostilo Radomlje.

* Izidi, 26. krog:

- sreda, 13. marec:

Mura - Bravo Kostel 1:2 (0:1)

Aluminij - Rogaška 0:1 (0:0)

Kalcer Radomlje - Domžale 2:0 (0:0)

- četrtek, 14. marec:

Koper - Celje 1:3 (0:1)

- sreda, 17. april:

18.30 Olimpija - Maribor