Celjani v gosteh premagali Primorje, Sobočani pa Radomlje

Ajdovski niz treh tekem brez poraza se je končal, čeprav so izbranci Milana Anđelkovića povedli in pustili kar dober vtis. V drugem polčasu so favorizirani gostje pod vodstvom Alberta Riere poskrbeli za preobrat in maščevanje za poraz na prvi medsebojni tekmi v sezoni. Celjani so se prebili na četrto mesto, Ajdovci pa so ostali osmi.

Čeprav so Celjani kar zgodaj Primorce potisnili na njihovo polovico, so Ajdovci v deveti minuti prišli do enajstmetrovke po prekršku Juanja Nieta nad Markom Brkljačo. Z bele pike je bil v enajsti minuti zanesljiv Semir Smajlagić, ki je s sedmimi zadetki zdaj sam na vrhu lestvice strelcev.

Takoj zatem je Aljoša Matko prišel do strela iz bližine, vendar je Gašper Tratnik dobro posredoval, v 19. minuti je Ivan Brnić zgrešil s strelom z glavo iz ugodnega položaja, po nadaljnjem celjskem pritisku je v 35. minuti s slabih desetih metrov streljal še Svit Sešlar, a je Tratnik žogo ujel.

V 38. minuti je Brnić znova zgrešil, malce zatem pa je Primorje po nespametni podaji Klemna Nemaniča in nespametnem posredovanju Lovra Štubljarja prišlo do indirektnega prostega strela s petih metrov malce z desne strani, a se je Celje ubranilo.