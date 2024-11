Celjani odločnejši, Olimpija se je osredotočila na branjenje

To se je poznalo tudi na zelenici. Domači so v tekmo vstopili odločno in s terensko pobudo. Na račun tega so si v deveti minuti preko Aljoše Matka priigrali prvo veliko priložnost, toda izkazal se je Matevž Vidovšek.

Na drugi strani je za odgovor poskrbel vroči Raul Florucz, a je celjska obramba njegov nevaren poskus odbila v kot. Sledila je nova priložnost za Matka, ki je s svojo hitrostjo povzročal preglavice gostujoči obrambi, vendar je bil nekdanji nogometaš Olimpije znova premalo natančen.

Pritisk grofov se je stopnjeval. V 28. minuti je Svit Sešlar z vrhunsko podajo našel vtekajočega Armandasa Kučysa, Litovec pa je z glavo sprožil mimo gola.

Kljub celjski pobudi pa je bila Olimpija tista, ki je po hitrem protinapadu prva zatresla mrežo nasprotnika, a so sodniki zadetek razveljavili, saj se je Florucz pred tem znašel v globokem prepovedanem položaju.

Sledil je tudi gol Celja, a tudi ta po mnenju sodnikov ni bil regularen. V polno je zadel Matko, a so sodniki označili pasiven prepovedani položaj Kučysa.