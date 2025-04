Celjani v Ljudskem vrtu nadigrali Maribor in zasluženo napredovali

Po Kopru so se v polfinale slovenskega pokala uvrstili tudi nogometaši Brava in Celjani. Prvi so po enajstmetrovkah izločili Nafto, drugi pa so v štajerskem derbiju ugnali Maribor z 1:0. V Ljudskem vrtu je edini gol padel v 83. minuti, ko je sijajno ekipno akcijo kronal Logan Delaurier-Chaubet.

V 12. minuti štajerskega derbija je kot prvi zapretil Svit Sešlar, čigar strel z glavo je Ažbe Jug z mojstrsko parado odbil v kot. Po predložku je zapretil še Klemen Nemanič, a je znova odlično odreagiral Jug, ki je poskrbel, da je izid ostal nespremenjen. Že v naslednji akciji je bilo nevarno pred gostujočimi vrati, ko je Kai Meriluoto sijajno odložil žogo Janu Repasu, ta pa bi moral iz neposredne bližine enostavno bolje zaključiti. Obramba vijoličastih je imela na začetku velike težave s predložki s strani. V 20. minuti so Celjani prišli do še tretje velike priložnosti – po podaji z desne je streljal Vuklišević, a se je Jug še enkrat več proslavil s posredovanjem. Po dobre pol ure igre je bil še drugič blizu Nemanič, ki je tokrat meril za malenkost mimo Jugovih vrat. Osrednji branilec je do strela – da, uganili ste – še enkrat prišel z glavo.

Obračun v Ljudskem vrtu spremlja okoli pet tisoč navijačev. FOTO: 24ur.com icon-expand

Prav Nemanič je bil začetnik naslednje nevarne akcije, ko je z nenatančno podajo pred svojimi vrati omogočil poskus Mariborčanov. Repas in Meriluoto sta tokrat zamenjala vlogi, finski napadalec, ki je začel namesto poškodovanega Benjamina Tetteha, pa je znotraj kazenskega prostora meril naravnost v prisebnega Ricarda Silvo. Zadnjo priložnost v prvem polčasu je zapravil Tamar Svetlin, ki je hiter protinapad gostov zaključil s strelom v desno Jugovo vratnico. V drugem polčasu sta se obe ekipi postavili nekoliko previdneje. Poznati je bilo, da bi morebitni uspeh v pokalu za oba kluba predstavljal rešitev sezone, zato tveganja ni bilo veliko.

Joker iz Rierovega rokava kaznoval bledo obrambo Maribora

Napad Celjanov je kmalu po začetku nadaljevanja ob glasnih žvižgih s tribun okrepil Aljoša Matko, a ni pustil večjega pečata. Ga pa je zato Logan Delaurier-Chaubet, ki je v 83. minuti izkoristil eno redkih priložnosti v drugem polčasu. Levji delež pri, kot se je kasneje izkazalo, odločilnem zadetku je opravil iznajdljivi Svit Sešlar, ki je najprej sijajno preigraval in nato lepo našel francoskega soigralca, ki je s plasiranim strelom na daljšo Jugovo vratnico poskrbel za veselje kakih 50 celjskih pristašev. Trener Maribora Boštjan Cesar bo zagotovo imel marsikaj za pripomniti nad posredovanjem svojih varovancev pri edinem zadetku, saj so Celjani kot za šalo kombinirali pred njihovimi vrati, vijoličasti pa niso bili niti blizu, da bi žogo izbili izpred svojih vrat. Maribor si do konca ni pripravil niti ene omembe vredne priložnosti. Domači nogometaši so igrišče Ljudskega vrta zapustili tudi ob nekaj žvižgih svojih navijačev.

Riera in Karničnik v en glas: Dominirali smo

"Zadovoljen sem, ker smo od prve do zadnje minute popolnoma dominirali, ampak nogomet se igra za zadetke. Rekel sem nogometašem, da to ni bila naša najboljša predstava. Lepo je bilo videti, kako so kombinirali. Videti je, da razumejo drug drugega. Zadovoljen sem," je črto pod četrtfinalnim obračunom potegnil trener grofov Albert Riera. "Mi smo bili dominantni. Nasprotniku nismo dovolili protinapadov. Takoj po odvzeti žogi smo bili agresivni, hitro smo prekinjali njihove napade," pa je dodal Žan Karničnik, ki je po zadnjem prvenstvenem srečanju obeh klubov kljub zmagi Maribora dejal, da je bil razočaran nad njihovo predstavo. Na vprašanje, kaj se je od takrat spremenilo v igri vijoličastih, je tokrat odvrnil: "Ne veliko."

Bravo po loteriji ugnal Nafto

Tako Lendavčani kot Ljubljančani še čakajo prvi pokalni naslov, oboji pa že igrali v finalu. Šiškarji so v velikem finalu nastopili v sezoni 2021/22, ko je bil v Celju premočan Koper, Lendavčani pa so se kot drugoligaš v finale uvrstili dve leti poprej ter izgubili proti Muri. Tokrat so slednji obstali v četrtfinalu, čeprav so ob nekoliko konkretnejši predstavi povedli v 31. minuti z golom Josipa Špoljarića. Takrat Urošu Likarju ni uspelo žoge zadržati pred golovo črto. V 56. minuti so Šiškarji izenačili, potem ko je po prostem strelu z desne strani z glavo ob bližnji vratnici zadel Matej Poplatnik. Bravo je bil v tem delu nevarnejši, a se izid ni več spremenil, tako da je sledil podaljšek. Le nekaj sekund po začetku tega so domači naredili napako v obrambi, vratar Žan Mauricio je pri izbijanju nabil žogo točno v Poplatnika, od njega pa se je odbila v mrežo za 2:1. Na 2:2 je v 110. minuti Nafta izenačila po golu Zorana Lesjaka iz bližine. Kmalu zatem pa je domača zasedba ostala z igralcem manj po drugem rumenem kartonu Kimija Lavrenčiča, a tega gosti niso izkoristili, tako da so sledile enajstmetrovke. Domači nogometaš Hristijan Georgievski je takoj prvi strel poslal visoko čez gol, Nemanja Jakšić je v drugi seriji zgrešil pri Bravu, a takoj za njim na podoben način tudi Naftin Aleks Pihler. Mauricio je nato ustavil slab strel Sandija Nuhanovića, v sedmi seriji pa je Likar obranil poskus Zsomborja Kalnoki-Kisa, Matic Ivanšek pa je zadel za napredovanje Brava. Koprčani so v torek v Slovenski Bistrici slavili z 2:0 proti drugoligašu Ketyju Emmi&Impolu Bistrici. Bistričani so se pred dvema sezonama že prebili v polfinale, tokrat pa je bil na poti do ponovitve uspeha previsoka ovira Koper. Ta je povedel v 70. minuti, ko je Deni Jurić lepo zaposlil brata Tomija, ta pa je zadel z glavo z nekaj metrov. Dokončno so gostje pod vodstvom Slaviše Stojanovića zmago potrdili 15 minut pozneje. Po natančno izvedenem prostem strelu s 25 metrov je žogo v mrežo domačih poslal še Denis Popović.

Slovenski pokal, četrtfinale: