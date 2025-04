Celjani tudi na povratni tekmi kažejo zobe proti sloviti Fiorentini (0:0)*

Nogometaši Celja so z nestrpnostjo pričakali povratni četrtfinalni obračun v Konferenčni ligi, ko gostujejo v Firencah pri tamkajšnji Fiorentini. Ta je težje od pričakovanj prišla do minimalne prednosti na prvi tekmi v Celju (1:2) in bo tako pred domačimi navijači iskala pot do uvrstitve v polfinale omenjenega tekmovanja. V celjskem taboru pričakovano niso vnaprej izobesili bele zastave, saj želijo z vnovično pogumno predstavo pokvariti načrte favoriziranemu tekmecu (0:0)*.