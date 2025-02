Celjane na naslednji stopnički čaka švicarski Lugano

Nogometaši Betisa, Pafosa, Koebenhavna, Celja, Jagiellonie, Panathinaikosa, Moldeja in Borca, ki je izločil ljubljansko Olimpijo, so si napredovanje zagotovili po povratnih tekmah "play-offa" v četrtek.

Neposredno pa so si uvrstitev zagotovili Chelsea, Vitoria, Fiorentina, Rapid, Djurgarden, Lugano, Legia Varšava in Cercle Brugge, ki so bili na prvih osmih mestih po ligaškem delu tekmovanja in so tako tudi nosilci v osmini finala.

Po zmagi nad Ciprčani, kjer igra tudi nekdanji slovenski reprezentančni vratar Vid Belec, so imeli Celjani pred današnjim žrebom dva možna tekmeca, Djurgarden ali Lugano, dobili pa so Švicarje. Prva tekma bo 6. marca v Celju, povratna teden dni pozneje v Švici.

Če bodo Celjani uspešni v osmini finala, se bodo v četrtfinalu pomerili z boljšim iz para Panathinaikos - Fiorentina, možni tekmeci v morebitnem polfinalu pa bodo Real Betis, Vitoria, Jagiellonia ali Cercle Brugge.