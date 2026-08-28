Celjani v pričakovanju tekmecev v Ligi Evropa

Sistem tekmovanja je povsem enak tistemu iz elitne Lige prvakov. Vseh 36 moštev se nahaja na skupni razpredelnici in vsako igra osem tekem z osmimi različnimi tekmeci - štiri na domačem in štiri na gostujočem igrišču.

Prvih osem ekip se neposredno uvrsti v izločilne boje (osmina finala), moštva na mestih od 9 do 24 pa igrajo dodatni tekmi izločilnih bojev (šestnajstina finala). Vsi klubi pod 24 mestom izpadejo iz nadaljnjega tekmovanja.