Celjani v pričakovanju tekmecev v Ligi Evropa

Sistem tekmovanja je povsem enak tistemu iz elitne Lige prvakov. Vseh 36 moštev se nahaja na skupni razpredelnici in vsako igra osem tekem z osmimi različnimi tekmeci - štiri na domačem in štiri na gostujočem igrišču.
Prvih osem ekip se neposredno uvrsti v izločilne boje (osmina finala), moštva na mestih od 9 do 24 pa igrajo dodatni tekmi izločilnih bojev (šestnajstina finala). Vsi klubi pod 24 mestom izpadejo iz nadaljnjega tekmovanja.
Prvi boben: Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Socidead, Marseille;
Drugi boben: Ferencvaros, Viktoria Plzen, Union Saint-Gilloise, Dinamo Zagreb, Salzburg, Celtic, Sparta Praga, Rennes, Anderlecht;
Tretji boben: Sturm Gradec, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Jagiellonia, Omonia, Celta Vigo;
Četrti boben: Hoffenheim, Bešiktaš, Torreense, Hapoel Ber Sheva, NEC Nijmegen, OFI Creta, Lillestroem, Levski Sofija, Ararat Armenia.
Tekme v ligaškem delu so na sporedu 16. in 17. septembra, 15. in 22. oktobra, 5. in 26. novembra, 10. decembra ter 21. in 28. januarja 2027.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.