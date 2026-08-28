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Zgodba se razvija

Celjani v pričakovanju tekmecev v Ligi Evropa

Nyon, 28. 08. 2026 12.43 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
Celje - Slovan

Nogometaši Celja nestrpno pričakujejo današnji žreb ligaškega dela Lige Evropa v Nyonu, kjer bodo kmalu dobili svoje tekmece. Med slednjimi se nahajajo tako slovita imena, kot sta italijanska velikana Milan in Juventus, zagrebški Dinamo in drugi.

Sistem tekmovanja je povsem enak tistemu iz elitne Lige prvakov. Vseh 36 moštev se nahaja na skupni razpredelnici in vsako igra osem tekem z osmimi različnimi tekmeci - štiri na domačem in štiri na gostujočem igrišču.

Prvih osem ekip se neposredno uvrsti v izločilne boje (osmina finala), moštva na mestih od 9 do 24 pa igrajo dodatni tekmi izločilnih bojev (šestnajstina finala). Vsi klubi pod 24 mestom izpadejo iz nadaljnjega tekmovanja.

Prvi boben: Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Socidead, Marseille;
 

Drugi boben: Ferencvaros, Viktoria Plzen, Union Saint-Gilloise, Dinamo Zagreb, Salzburg, Celtic, Sparta Praga, Rennes, Anderlecht;
 

Tretji boben: Sturm Gradec, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Jagiellonia, Omonia, Celta Vigo;
 

Četrti boben: Hoffenheim, Bešiktaš, Torreense, Hapoel Ber Sheva, NEC Nijmegen, OFI Creta, Lillestroem, Levski Sofija, Ararat Armenia.
 

Tekme v ligaškem delu so na sporedu 16. in 17. septembra, 15. in 22. oktobra, 5. in 26. novembra, 10. decembra ter 21. in 28. januarja 2027.

nogomet liga evropa žreb nk celje

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