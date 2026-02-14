Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Celjani z odlično popotnico v Prištino: petarda v mreži Mure

Celje, 14. 02. 2026 16.56 pred enim dnevom 3 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
NK Celje

Nogometaši Celja so v 22. krogu državnega prvenstva zanesljivo premagali Muro s 5:1 in vsaj začasno povečali prednost pred drugouvrščenim Koprom na 13 točk. Zmaga bo služila kot dobra popotnica pred evropsko tekmo v Prištini z Drito.

Potem ko je Celje v prejšnjem krogu po odhodu Alberta Riere Ivan Majevski doživel poraz proti Olimpiji, se je ekipa iz knežjega mesta vrnila v zmagovalne tirnice. Tokrat je vpisala tri točke proti Muri, delo pa sta ji olajšala še Hamza Ljukovac in Nejc Ajhmajer z izključitvama. Celje, ki ga v četrtek čaka play-off za osmino finala Konferenčne lige v gosteh pri Driti, ostaja zanesljivo na prvem mestu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Celjani so od začetka prevladovali v polju, a so si šele v 16. minuti priigrali prvo priložnost in to tudi unovčili. Ivan Ćalušić je odvzel žogo Ninu Koutru, jo podal na desno do Milota Avdylija, ta pa jo je po tleh poslal na drugo vratnico, kjer jo je v mrežo potisnil Mario Kvesić.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ivica Vidović je v 24. minuti po lepo izpeljani akciji streljal z 18 metrov in le za malenkost zgrešil zgornji kot Murinih vrat. Mura dotlej ni pokazala praktično ničesar v napadu, a se je dvigala in v 42. minuti izenačila. Kenan Kurtović je imel odprt strel na robu približno 20 metrih in ga izkoristil za 1:1.

Pozitivno vzdušje v črno-beli vrsti, ki je v obrambi pogrešala kaznovanega Borno Proleto, pa je v prvi minuti sodnikovega dodatka pokvaril krilni igralec Ljukovac, saj je nespametno dobil še drugi rumeni karton in moral iz igre. Številčno prednost so Celjani takoj izkoristili, po kotu Svita Sešlarja z desne strani in kratki podaji Jakova Pranjića je iz bližine zadel Vidović.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Že v 52. minuti je bilo 3:1. Najprej so domači zapravili eno priložnost, nato pa je Kvesić podal z desne strani v osrčje kazenskega prostora, tam pa je visoko skočil Armandas Kučys in z glavo matiral Nejca Dermastijo za svoj tretji gol na zadnjih štirih tekmah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Celjani so zatem hitro spet zadeli, a ta gol ni obveljal zaradi prepovedanega položaja, Dermastija je nato v 63. minuti obranil nov poskus Vidovića, vse pa je potekalo po notah domače vrste. Ta je v 68. minuti imela na voljo enajstmetrovko po igranju z roko Faada Sane, z bele pike je streljal Sešlar, a se je izkazal Murin vratar.

Sešlar je zgrešil tudi iz igre v 71. minuti, malce pozneje so sodniki pregledovali prekršek Sane nad Rudijem Požegom Vancašem v kazenskem prostoru. Murin nogometaš je sprva zadel žogo, a nato še nogo Požega Vancaša, kar je bilo po mnenju sodnikov dovolj za novo enajstmetrovko. Še enkrat je z bele pike streljal Sešlar in s "panenko" povišal na 4:1 ter dosegel svoj četrti gol na četrti tekmi po vrnitvi v Celje.

Dodaten udarec je soboška vrsta doživela v 80. minuti, ko je rdeči karton po grobem prekršku nad Juanjom Nietom dobil še Ajhmajer. To je spet kaznoval Kučys, ki je v 90. minuti iz bližine zadel za 5:1. Zmaga bi lahko bila še višja ob večji zbranosti domačih pri zaključkih v sodnikovem dodatku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izid, Prva liga Telemach, 22. krog:

Celje - Mura 5:1 (2:1)
Mario Kvesić 16., Vidović 45+3., Kučys 52., 90., Sešlar 75./11m.; Kurtović 42.
RK: Ljukovac 45+1., Ajhmajer 80.

nogomet prva liga telemach celje mura

Riera s Frankfurtom do zmage, uspešen tudi Bayern

Uradno: Tudor novi trener Tottenhama

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534