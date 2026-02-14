Celjani z odlično popotnico v Prištino: petarda v mreži Mure

Potem ko je Celje v prejšnjem krogu po odhodu Alberta Riere Ivan Majevski doživel poraz proti Olimpiji, se je ekipa iz knežjega mesta vrnila v zmagovalne tirnice. Tokrat je vpisala tri točke proti Muri, delo pa sta ji olajšala še Hamza Ljukovac in Nejc Ajhmajer z izključitvama. Celje, ki ga v četrtek čaka play-off za osmino finala Konferenčne lige v gosteh pri Driti, ostaja zanesljivo na prvem mestu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Celjani so od začetka prevladovali v polju, a so si šele v 16. minuti priigrali prvo priložnost in to tudi unovčili. Ivan Ćalušić je odvzel žogo Ninu Koutru, jo podal na desno do Milota Avdylija, ta pa jo je po tleh poslal na drugo vratnico, kjer jo je v mrežo potisnil Mario Kvesić.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Ivica Vidović je v 24. minuti po lepo izpeljani akciji streljal z 18 metrov in le za malenkost zgrešil zgornji kot Murinih vrat. Mura dotlej ni pokazala praktično ničesar v napadu, a se je dvigala in v 42. minuti izenačila. Kenan Kurtović je imel odprt strel na robu približno 20 metrih in ga izkoristil za 1:1. Pozitivno vzdušje v črno-beli vrsti, ki je v obrambi pogrešala kaznovanega Borno Proleto, pa je v prvi minuti sodnikovega dodatka pokvaril krilni igralec Ljukovac, saj je nespametno dobil še drugi rumeni karton in moral iz igre. Številčno prednost so Celjani takoj izkoristili, po kotu Svita Sešlarja z desne strani in kratki podaji Jakova Pranjića je iz bližine zadel Vidović.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Že v 52. minuti je bilo 3:1. Najprej so domači zapravili eno priložnost, nato pa je Kvesić podal z desne strani v osrčje kazenskega prostora, tam pa je visoko skočil Armandas Kučys in z glavo matiral Nejca Dermastijo za svoj tretji gol na zadnjih štirih tekmah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Celjani so zatem hitro spet zadeli, a ta gol ni obveljal zaradi prepovedanega položaja, Dermastija je nato v 63. minuti obranil nov poskus Vidovića, vse pa je potekalo po notah domače vrste. Ta je v 68. minuti imela na voljo enajstmetrovko po igranju z roko Faada Sane, z bele pike je streljal Sešlar, a se je izkazal Murin vratar. Sešlar je zgrešil tudi iz igre v 71. minuti, malce pozneje so sodniki pregledovali prekršek Sane nad Rudijem Požegom Vancašem v kazenskem prostoru. Murin nogometaš je sprva zadel žogo, a nato še nogo Požega Vancaša, kar je bilo po mnenju sodnikov dovolj za novo enajstmetrovko. Še enkrat je z bele pike streljal Sešlar in s "panenko" povišal na 4:1 ter dosegel svoj četrti gol na četrti tekmi po vrnitvi v Celje. Dodaten udarec je soboška vrsta doživela v 80. minuti, ko je rdeči karton po grobem prekršku nad Juanjom Nietom dobil še Ajhmajer. To je spet kaznoval Kučys, ki je v 90. minuti iz bližine zadel za 5:1. Zmaga bi lahko bila še višja ob večji zbranosti domačih pri zaključkih v sodnikovem dodatku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke