Celjani z goloma izjemnega Kovačevića ugnali irski Shamrock Rovers

Nogometaši Celja so v Dublinu na drugi tekmi ligaškega dela Konferenčne lige proti irskemu predstavniku Shamrock Rovers dosegli še drugo zmago.

Potem ko so v uvodu doma premagali AEK s "hat-trickom" Franka Kovačevića (3:1), so tokrat na Irskem slavili z 2:0, spet pa je bil v glavni vlogi najbolj vroč igralec slovenske nogometne jeseni.