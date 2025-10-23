Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Celjani z goloma izjemnega Kovačevića ugnali irski Shamrock Rovers

Dublin, 23. 10. 2025 20.55 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.V. , STA
Komentarji
3

Celjski nogometaši so z odliko opravili tudi svojo drugo nalogo v Konferenčni ligi, potem ko so na gostovanju na Irskem z goloma vročega Franka Kovačevića z 2:0 premagali irskega predstavnika Shamrock Rovers. Naslednjo tekmo v omenjenem tekmovanju bodo varovanci trenerja Alberta Riere igrali 6. novembra, ko v knežje mesto prihaja poljska Legia iz Varšave.

Nogometaši Celja so v Dublinu na drugi tekmi ligaškega dela Konferenčne lige proti irskemu predstavniku Shamrock Rovers dosegli še drugo zmago.

Potem ko so v uvodu doma premagali AEK s "hat-trickom" Franka Kovačevića (3:1), so tokrat na Irskem slavili z 2:0, spet pa je bil v glavni vlogi najbolj vroč igralec slovenske nogometne jeseni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dosegel je oba celjska gola, prvega v 33. minuti, drugega pa v 40. Celjani imajo tako poln izkupiček šestih točk in zasedajo mesta povsem pri vrhu lestvice.

Naslednjo tekmo v Konferenčni ligi bodo Celjani igrali v četrtek, 6. novembra, ko bo na stadionu Z'dežele gostovala poljska Legia iz Varšave.

Konferenčna liga, ligaški del, 2. krog, izid:
Shamrock Rovers - Celje 0:2 (0:2)
Kovačević 33., 40.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet konferenčna liga shamrock rovers celje
Naslednji članek

Messi podaljšal pogodbo: Moje sanje so tukaj postale resničnost

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lucas Grof
23. 10. 2025 21.42
+3
Bravoo Celje 💛💙💛💙
ODGOVORI
3 0
fljfo
23. 10. 2025 21.42
+2
Tale Kovačević pa je pravo odkritje te sezone...To bo Celje mastno zaslužilo
ODGOVORI
3 1
boslo
23. 10. 2025 21.54
5 mil minimum
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306