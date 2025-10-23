Celjani z goloma izjemnega Kovačevića ugnali irski Shamrock Rovers

Nogometaši Celja so v Dublinu na drugi tekmi ligaškega dela Konferenčne lige proti irskemu predstavniku Shamrock Rovers dosegli še drugo zmago.
Potem ko so v uvodu doma premagali AEK s "hat-trickom" Franka Kovačevića (3:1), so tokrat na Irskem slavili z 2:0, spet pa je bil v glavni vlogi najbolj vroč igralec slovenske nogometne jeseni.
Dosegel je oba celjska gola, prvega v 33. minuti, drugega pa v 40. Celjani imajo tako poln izkupiček šestih točk in zasedajo mesta povsem pri vrhu lestvice.
Naslednjo tekmo v Konferenčni ligi bodo Celjani igrali v četrtek, 6. novembra, ko bo na stadionu Z'dežele gostovala poljska Legia iz Varšave.
Konferenčna liga, ligaški del, 2. krog, izid:
Shamrock Rovers - Celje 0:2 (0:2)
Kovačević 33., 40.
